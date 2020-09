Julian Alaphilippe kørte alene over målstregen i Imola og dedikerer VM-triumfen til sin afdøde far.

Der står et væld af store sejre på Julian Alaphilippes efterhånden velpolstrede cv, men søndagens VM-triumf i Imola tager alligevel prisen som den største.

Da den 28-årige franskmand kørte alene over stregen på racerbanen, var det en karrieredrøm, der gik i opfyldelse.

- Det er det løb, jeg har drømt allermest om at vinde. Jeg må sige tak til landsholdet og til alle mine holdkammerater, der kørte for mig. Dette er den største sejr i min karriere.

- Flere gange har jeg været så tæt på, men jeg har ikke engang været på podiet. Det er sådan en dag, jeg havde drømt om, siger Julian Alaphilippe.

Han satte sit afgørende angreb ind på løbets sidste stigning og tog fusen på en håndfuld rivaler, deriblandt danske Jakob Fuglsang.

Alaphilippe holdt den jagtende kvintet bag sig og indfriede dermed også et løfte, han havde givet til sin afdøde far.

- Det er svært for mig at beskrive, hvordan jeg har det. Der er så mange ting, jeg tænker på, så mange følelser. Det er en sejr, som jeg lovede min far, at jeg ville få en dag.

- Da jeg angreb med 12 kilometer igen og slog et hul, var jeg fokuseret på at holde mit forspring og køre tæt på min grænse.

- Da jeg nåede målstregen alene, kunne jeg ikke tro, at min drøm gik i opfyldelse.

- Regnbuetrøjen er den smukkeste i cykling, og det giver mig enorm stolthed at vide, at jeg skal bære den i de næste 12 måneder, siger Julian Alaphilippe.

Wout van Aert fra Belgien blev nummer to, mens Marc Hirschi fra Schweiz tog bronze.

/ritzau/