Jakob Fuglsang skal først ramme sin formtop midt i Giro d'Italia, men tror alligevel på et godt VM-resultat.

Det danske landsholds håb om en ny triumf ved VM på landevej hænger næsten udelukkende på Jakob Fuglsang.

Men den danske kaptajn har selv meget andet i hovedet end søndagens besværligheder på vejene i og omkring Imola i Norditalien.

Giro d'Italia, der begynder seks dage efter VM, har højeste prioritet for hans hold, Astana. Her er Fuglsang også udset som kaptajn. Og da det er holdet, der betaler hans solide hyre, må han klappe hælene sammen.

Det betyder, at han ikke har forsøgt at time formen eller forberedelserne til VM.

- Jeg kommer til at se, hvordan dagsformen er. VM ligger så tæt på Giro d'Italia, at det enten var et spørgsmål om at melde afbud til VM eller at forberede mig til Giroen og så se, hvad det kan blive til ved VM, forklarer Jakob Fuglsang.

Fredag formiddag rejste han de godt 400 kilometer i bil til Imola fra skisportsstedet Cervinia, hvor han har tilbragt de sidste par uger med højdetræning.

Træning i tynd luft giver ekstra røde blodlegemer og øger udholdenheden. Men effekten når ikke at indfinde sig til VM.

- Min erfaring er, at jeg er bedst en uges tid efter højdetræningen. Der kommer en lille downperiode efter fire-fem dage, men VM-løbet ligger kun to dage, efter at jeg afsluttede træningslejren.

- Jeg kommer nok ikke til at profitere direkte af højdetræningen, men forhåbentlig har det heller ikke nogen negativ effekt søndag, siger Jakob Fuglsang.

Belært af erfaringerne fra en række Tour de France-skuffelser har den 35-årige dansker denne gang været omhyggelig med ikke at komme i for god form i ugerne op til en grand tour.

Planen er, at han skal ramme formtoppen i den sidste uge af Giro d'Italia. Det er tre uger ude i fremtiden.

Fuglsang har dog i flere år holdt et nærmest konstant højt niveau, og forsikrer, at han er i fin VM-form efter at have varmet op med Tirreno-Adriatico og den efterfølgende træningslejr.

- Jeg er optimistisk og tror på, at jeg nok skal sidde med fremme. Der er meget snak om, at dem, der kommer fra Tour de France, er de store favoritter. Men jeg tror ikke, at det kun er dem.

- Nogle af dem får nok svært ved at få benene i gang til VM. Det kan måske være en fordel for mig, siger Jakob Fuglsang.

Sidste år sad han selv helt med fremme, da Mads Pedersen blev verdensmester i et regnvådt Yorkshire.

Ved den lejlighed var det danske hold blandt løbets allerstærkeste. Men halvdelen er rytterne er skiftet ud, og ud over verdensmesteren selv er stærke kort som Magnus Cort og Kasper Asgreen væk.

På papiret ligner det et mindre sprælsk hold med et klarere hierarki.

Jakob Fuglsang er den, det hele drejer sig om. Michael Valgren havde det svært i Tour de France, men kører altid godt til VM og bliver en joker.

- Nogle af dem, der måske kunne have været rigtig gode på sådan en rute, er ikke til start, siger Jakob Fuglsang og henviser især til Søren Kragh Andersen, der brillerede med to etapesejre i Touren.

- Det er klart, at størstedelen af holdet bliver hjælperyttere. Vi har færre kort at spille ud denne gang, lyder det fra kaptajnen.

