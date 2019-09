RB PLUS OL-stjerne skal brillere på brosten- - ARKIVFOTO 2016 af Lasse Norman Hansen i Men's Omnium Time Trial track cycling event til OL i Rio- - Se RB 4/1 2017 16.00. Efter et mislykket forsøg lægger Lasse Norman Hansen nu igen alle kræfter i at slå igennem i landevejscykling. Chancerne er gode, mener sportsdirektør.. (Foto: ERIC FEFERBERG/Scanpix 2017) Foto: ERIC FEFERBERG