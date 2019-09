Michael Valgren er det stærkeste danske medaljekort ved VM-linjeløbet.

Sådan mener cykeleksperterne Brian Holm og Thomas Bay.

»Han er en ægte mesterskabsrytter. Han vinder ikke så meget, men når han vinder noget, så vinder han stort,« som Brian Holm eksempelvis konkluderer.

Mandag blev de otte ryttere til den danske VM-trup udtaget, og her satte landstræner Anders Lund ikke navn på en kaptajn, men han sagde dog:

Otte danske VM-ryttere De otte danskere, som landstræner Anders Lund har udtaget til linjeøbet for herre, er: Casper Pedersen (Team Sunweb), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), Michael Mørkøv (Deceunick-Quick-Step), Magnus Cort (Astana), Jakob Fuglsang (Astana) og Michael Valgren (Team Dimension Data).

»Vi har rytterne til at være med i løbets vigtigste momenter, og vi skal som hold udnytte, at vi har så mange kort at spille på,« lød det fra landstræneren.

Brian Holm og Thomas Bay er enige i, at der på det danske hold er mange ryttere, der kan kan gøre sig gældende - selv om der altså også ifølge dem begge er én oplagt rytter at køre for.

Hvis du var landstræner, hvem ville du så køre for?

Brian Holm, sportsdirektør på Deceunick-Quick-Step og cykelekspert på Eurosport:

»Jeg ville køre for Valgren, hvis jeg skulle vælge en. Han har haft et skidt forår, men det går den rigtige vej, og han er ved at finde formen igen.«

Michael Valgren kan køre en topplacering hjem til Danmark i linjeløbet. Foto: MARCEL VAN HOORN Vis mere Michael Valgren kan køre en topplacering hjem til Danmark i linjeløbet. Foto: MARCEL VAN HOORN

»Hvis Valgren rammer den, som han gjorde sidste år i Amstel Gold Race, så kan det være, han bliver verdensmester, men vi ved også godt, at det er cykling, så for de samme penge kan han køre top-15. Han ved godt, at han har noget at bevise i år. Han er en hård hund, selvom han er en køn dreng. Jeg tror, at ruten er for nem til Fuglsang.«

Thomas Bay, cykelekspert på Eurosport og tidligere professionel cykelrytter:

»Der er en håndfuld, hvor man tænker, at de skal være med fremme langt inde i løbet. Det er Valgren, Fuglsang, Mads Pedersen og Kasper Asgreen. Men jeg ville køre for Valgren. Fuglsang har kræfterne til at være der, men Valgren har nogle skarpere våben til at vinde og slutte det af til egen fordel. Han har en stor løbsintelligens og et fantastisk punch til at angribe i finalen. Så Valgren vil være mit bud, men det er heldigvis et svært valg.«

»Der er ingen tvivl om, at det er et hold, der er gennemsyret af kvalitet. Det er et af de VM, vi har set frem til i nærmest årevis, da det kan blive et rigtigt dansker-VM, da mange af vores ryttere kan køre en rute som den her. Vi har forhåbninger, og på den rigtige dag kører vi med om medaljerne.«

Hvem er det som Michael Valgren, eller en af de andre danskere skal slå?

Hollandske, Mathieu van der Poel, spås af mange som værende favorit til VM-titlen. Foto: GIAN EHRENZELLER Vis mere Hollandske, Mathieu van der Poel, spås af mange som værende favorit til VM-titlen. Foto: GIAN EHRENZELLER

Brian Holm:

»Det er lige før, at jeg siger, at Mathieu van der Poel er den største favorit sammen med Julian Alaphilippe. Men belgierne har et stærkt og bredt hold med blandt andet Greg Van Avermaet. Det er dog en af de sjældne år til et VM, hvor danskerne har en regulær chance for at få medaljer.«

»At blive verdensmester er svært. Så skal sol, måne og stjerner stå lige, men det er sket før i historien. Men der er ikke nogen af danskerne, der kan måle sig med Alaphilippe, Van Der Poel eller Sagan. Men derfor er der også noget, der hedder taktik.«

Thomas Bay:

»Alle taler Mathieu van Der Poel. Jeg synes dog også, at Belgien stiller med et uhyggeligt stærkt hold med Greg van Avermaet, Oliver Naesen og Philippe Gilbert. Så er der Alaphilippe og franskmændene, italienerne med en Matteo Trentin, slovakkerne med Peter Sagan og Spaniens regerende verdensmester, Alejandro Valverde.«

Der køres også VM i enkeltstart, hvor Danmark stiller med Martin Toft Madsen og Kasper Asgreen. Hvilke forventninger skal vi have til dem?

Kasper Asgreen har gode chancer for medalje på enkelstarten. Foto: JEFF PACHOUD Vis mere Kasper Asgreen har gode chancer for medalje på enkelstarten. Foto: JEFF PACHOUD

Brian Holm:

»Martin Toft kan køre top-10 på en god dag. Asgreen skulle gerne køre væsentligt bedre. Han har tænkt sig at blive verdensmester i enkeltstart, og det tror jeg også, at han bliver. Så er spørgsmålet, om det bliver i år. Han har haft en lang sæson med mange cykelløb, og det kan få betydning. Det kan blive en dreng eller en pige med ham. Men kampen om medaljerne bliver rigtig spændende på enkeltstarten.«

Thomas Bay:

»Jeg har store forventninger til Asgreen. Det er et år, hvor man må sige, at vi går ind til enkelstarten uden at have en klar favorit. Dumoulin er der ikke, Froome er der ikke, Geraint Thomas er et stort spørgsmålstegn, og det samme er den regerende verdensmester, Rohan Dennis.«

»Hvis Asgreen bliver nummer 14, så kan vi ikke blive skuffet. Han har haft en fantastisk, men også lang sæson. Han har selv sagt, at han drømmer om at blive verdensmester, så hvorfor ikke i år? Det ville være helt vildt, hvis han blev det.«

VM køres fra den 22.-29. september.