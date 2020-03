De danske baneryttere skal fejres med pandekager og taler på Københavns Rådhus onsdag.

De danske baneryttere, der vandt VM-guld, hyldes onsdag på Københavns Rådhus med rådhuspandekager. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Torsdag vandt Lasse Norman Hansen, Rasmus Lund Pedersen, Julius Johansen og Frederik Rodenberg Madsen VM-guld i 4000 meter holdforfølgelsesløb.

Undervejs satte de fire ryttere verdensrekord tre gange.

Og søndag vandt Lasse Norman og Michael Mørkøv VM-guld i parløb.

Det skal fejres på Københavns Rådhus onsdag klokken 17, hvor overborgmester Frank Jensen (S) vil ønske tillykke og byde på de traditionsrige rådhuspandekager.

- Tre verdensrekorder og VM-guld er virkelig imponerende præstationer af Lasse, Rasmus, Julius og Frederik. Kæmpe stort tillykke. Og kæmpe stort tillykke til Lasse og Michael med VM-triumfen i parløb.

- Jeg glæder mig til at fejre rytterne på Københavns Rådhus, siger overborgmester Frank Jensen.

Danmark havde kun én gang før vundet VM i banecykling i disciplinen 4000 meter holdforfølgelsesløb.

Henrik Jess Jensen, Danmarks Cykle Unions formand, roser også de danske ryttere for en "enestående bedrift" at vinde guld i to så prestigefyldte banediscipliner.

- Det kræver, at både rytterne og det kæmpe hold bag dem er i verdensklasse, og derfor er de resultater også et udtryk for, hvad vi sammen er i stand til at opnå som idrætsnation, siger Henrik Jess Jensen.

Receptionen begynder onsdag klokken 17 i Festsalen på Københavns Rådhus, og Frank Jensen vil holde en velkomsttale, mens Henrik Jess Jensen også vil sige nogle ord.

/ritzau/