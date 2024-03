I et underholdende cykelløb var Vismas Jan Tratnik stærkest og sejrede i klassikeren Omloop Het Nieuwsblad.

Slovenske Jan Tratnik (Visma) sejrede efter et fantastisk cykelløb lørdag, da klassikersæsonen åbnede i Belgien med Omloop Het Nieuwsblad.

Flere gange undervejs tog løbet en uventet udvikling, og efter 202 kilometers væddeløb var det altså 34-årige Tratnik, der tog en overraskende sejr.

Med små ti kilometer til mål var Visma-rytteren stukket af fra en større gruppe sammen med tyske Nils Politt (UAE).

De to formåede at holde et jagtende felt bag sig, og i spurten var der ingen tvivl om udfaldet.

Wout van Aert var hurtigste mand i den jagtende forfølgergruppe og tog tredjepladsen.

Omloop Het Nieuwsblad markerer åbningen af forårsklassikerne, og det er første gang, flere af de store klassikerryttere krydser klinger.

Og det var et underholdende cykelløb, der lørdag skød foråret i gang.

Med 50 kilometer til mål så det ud til, at det afgørende ryk skete, da Visma-holdet åbnede for sluserne og sprængte favoritgruppen.

Kasper Asgreen (Quick-Step) sad, hvor accelerationen skete, men danskeren var ikke i stand til at følge de seks forreste, hvor halvdelen var fra Visma-mandskabet.

Vismas Christophe Laporte, Wout van Aert og Matteo Jorgenson havde i fronten selskab af Tom Skujins (Trek), Tom Pidcock (Ineos) og Arnaud De Lie (Lotto), og de seks mand skabte hurtigt et forspring på et minut.

20 kilometer fra mål udnyttede Jorgensen et moment og stak af fra frontgruppen, mens de fem andre kiggede på hinanden.

Hurtigt skabte amerikaneren et hul, men med ti kilometer til mål blev amerikaneren kørt ind, og cykelløbet åbnede op på ny.

Uventet kom en større gruppe op bagfra på en stigning og fik kontakt med alle de seks forreste, hvilket gav en større samling.

Her udnyttede Tratnik og Politt med små ti kilometer til mål et moment og stak alene mod målstregen i Ninove.

Kasper Asgreen styrtede med 20 kilometer til mål, hvilket eliminerede ham fra finalen. Danskeren tog sig efterfølgende til venstre arm, men var i stand til selv at rejse sig.

/ritzau/