Wout van Aert kommer alligevel ikke til at køre Giro d'Italia i år.

Den belgiske Visma – Lease a Bike-stjerne bliver nemlig ikke klar på grund af de voldsomme skader, han pådrog sig i Dwars door Vlaanderen for et par uger siden.

Det oplyser storholdet på X, hvor Wout van Aert sætter ord på den genoptræning, han lige nu er i gang med.

»Mine ribben er stadig en begrænsende faktor, og i øjeblikket er jeg stadig ikke i stand til at træne,« siger superstjernen og fortsætter:

Wout van Aert og Jonas Vingegaard er begge hårdt ramt efter styrt. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Wout van Aert og Jonas Vingegaard er begge hårdt ramt efter styrt. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg har prøvet at træde i pedalerne, men det er ikke nok til at kunne træne. Derfor har vi taget en beslutning om, at jeg ikke stiller til start i årets Giro d'Italia.«

I stedet har Visma – Lease a Bike udtaget franske Christophe Laporte til årets første Grand Tour.

Van Aert styrtede for to uger siden i den belgiske brostensklassiker Dwars door Vlaanderen, hvor han brækkede brystbenet, kravebenet samt flere ribben, mens også lungerne tog skade.

Noget, der efterfølgende krævede en operation.

Danske Jonas Vingegaard befinder sig i øjeblikket i en situation, der minder meget om sin belgiske holdkammerats.

Den danske Tour de France-vinder er nemlig stadig indlagt på hospitalet i Spanien, efter han styrtede på fjerde etape af Baskerlandet Rundt i sidste uge.

Vingegaard brækkede flere ribben og kravebenet samt punkterede en lunge i det forfærdelige styrt.

Indtil videre er det endnu uvist, om han kommer til at køre Tour de France til sommer.