Virtu Cycling har med øjeblikkelig virkning igangsat en nedlukning og afvikling af koncernens samlede aktiviteter.

Det oplyser Lars Seier Christensen på sin Facebook-profil.

Engagementet i World Tour-holdet Team NTT fortsætter dog, mens alle øvrige aktiviteter lukkes ned.

'Fra dags dato er hovedparten af de 21 medarbejdere i Virtu Cycling blevet opsagt. Og alle aktiviteter vil i den kommende tid blive lukket ned og afviklet på en måde, så eksisterende forpligtelser overholdes,' skriver rigmanden Lars Seier Christensen blandt andet i sin opdatering på Facebook.

Det er en enig ejerkreds bestående af Lars Seier Christensen, Bjarne Riis og Jan Bech Andersen, der har truffet beslutningen om en afvikling.

Det sker i en periode, hvor hele koncernen er stærkt påvirket af coronakrisen.

'Stort set alle aktiviteter i form af cykelrejser, corporate forløb, events og netværk er på vej mod aflysning i de kommende måneder, og der er ikke udsigt til forbedring relativt langt ud i fremtiden,' skriver Lars Seier Christensen videre og fortsætter:

'Da virksomheden i forvejen igennem en længere periode ikke har leveret tilfredsstillende resultater, mener vi ikke, det giver mening for hverken medarbejderne eller ejerne at kæmpe videre imod de forværrede omstændigheder - det er bedre for alle at komme videre.'

Det får dog ikke direkte påvirkning på deres engagement World Tour-mandskabet Team NTT, hvor de blot vil fortsætte i et andet setup.

Dermed forbliver Bjarne Riis også i rollen som Team Manager for det sydafrikanske cykelhold.

Virtu Cycling vil i den kommende tid række ud til sine kunder og samarbejdspartnere for at sikre en god og konstruktiv afvikling.

Her vil ejerkredsen samtidig også undersøge mulighed for, om dele af koncernen eventuelt kan videreføres af ansatte.