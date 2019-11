De tidligere cykelryttere Alexandre Vinokourov og Alexandr Kolobnev er blevet frikendt for korruption ved retten i Liège.

Det skriver flere medier.

De to ryttere var anklaget for at have aftalt, hvem der skulle vinde cykelklassikeren Liège-Bastogne-Liège i 2010.

I løbet kørte de to ryttere sammen ind på den sidste kilometer, hvor den dengang 36-årige Vinokourov gav sin russiske konkurrent baghjul og drønede alene over målstregen.

Men ifølge anklagen var der tale om aftalt spil. Vinokourov skal have betalt Kolobnev 150.000 euro, svarende til 1,1 millioner, for den prestigefyldte sejr.

Retten mener imidlertid ikke, at det er bevist, at der var tale om bestikkelse.

Alexandre Vinokourov har fortsat en central rolle i professionel cykling som øverste chef for World Tour-holdet Astana, der har danske Jakob Fuglsang som en af toprytterne.

