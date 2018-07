Sekunderne gik. Og så minutterne. Først dér - fire minutter senere - dukkede Jakob Fuglsang op foran de jublende colombianeren på toppen af Col du Portet.

De jublede over Nairo Quintanas etapesejr, mens den danske Astana-kaptajn igen kunne se sig slået af de bedste og lidt til i Tour de France. Han rullede ind på en 15. plads og gled ned på den samlede 10. plads i Tour de France. Ambitionen om en podieplads er præcis syv minutter væk. Eller ja, lad os sige det, som det er. De er helt væk.

Men det var ikke sådan, at skuffelsen stod malet i hovedet på Fuglsang, efter han havde været en tur til dopingtest.

En top 10 i Tour de France er stadig meget værd. Men det er jo meget op til holdet, hvad deres tanker er. Hvis de får en kaptajn til holdet til næste år, som er bedre end jeg er, så kører jeg nok ikke efter klassement længere, men det er ikke noget, jeg gør mig tanker om nu Jakob Fuglsang

»Der er ingen grund til at græde over det. Jeg kører med, hvad der er, og det er sådan set sådan, det er,« svarede Fuglsang på B.T.’s spørgsmål.

Hvad giver det af tanker om hele løbet, at du ikke har kunnet følge med?

»Der er blevet kørt stærkt, og der er blevet kørt stærkere end, hvad jeg lige kunne være med til. Jeg har ikke haft det, der skulle til for at køre med helt fremme. Det må jeg bare indse.«

Giver det her dig mere klarhed over, hvad du skal fremover? Om du skal køre Tour?

»Det er svært at sige. En top 10 i Tour de France er stadig meget værd. Men det er jo meget op til holdet, hvad deres tanker er. Hvis de får en kaptajn til holdet til næste år, som er bedre end jeg er, så kører jeg nok ikke efter klassement længere, men det er ikke noget, jeg gør mig tanker om nu,« siger Jakob Fuglsang.

Jakob Fuglsang med Jesper Hansen bag sig. Og en fan. Bare ikke en fan af Fuglsang, ser det ud til. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Jakob Fuglsang med Jesper Hansen bag sig. Og en fan. Bare ikke en fan af Fuglsang, ser det ud til. Foto: MARCO BERTORELLO

Manden, der bestemmer, om Jakob Fuglsang er kaptajn hos Astana til Touren om et år, hedder Alexander Vinokourov og er den store boss hos det kasakhstanske hold. Men han er decideret ordknap, når det kommer til snakken om, hvor langt Jakob Fuglsang er fra at indfri ambitionerne om top tre.

»Han tabte tid igen, og nu forsvinder klassementet, men måske skal vi vinde sidste bjergetape med Jakob. Hvorfor ikke? I morgen skal han slappe af i feltet, og så kan Jakob forsøge at vinde en etape. Han er ti minutter efter, så han kan prøve. Hvis han har gode ben, kan han komme med i et udbrud,« siger Vinokourov.

Er du skuffet over det, du har set fra Jakob i år?

»Det er Tour de France. Det er cykelløb, og vi kommer ikke på podiet i år, men måske næste år.«

Men I er Astana og et stort hold. Er top 10 nok?

»Top 10 er okay. Vi har også vundet to etaper, og det er godt for moralen hos rytterne, og så forsøger vi igen i overmorgen,« lød det fra sportsdirektøren.

Alexander Vinokourov (til højre) til Astanas pressemøde inden årets Tour de France. Foto: Claus Bonnerup Vis mere Alexander Vinokourov (til højre) til Astanas pressemøde inden årets Tour de France. Foto: Claus Bonnerup

Den etape, som Alexander Vinokourov hentyder til, og som vil kunne gøre op for, at Jakob Fuglsang ikke indfrier sine egen målsætning om podiet, er 19. etape fredag med legendariske bjergtoppe som Col du Tourmalet og Col d'Aubisque, der skal passerede undervejs. Men dog også med en nedkørsel mod mål.

»Det kunne da være, jeg skulle ud at forsøge noget på bjergetapen, men der er sikkert mange, der gerne vil ud og forsøge noget den dag. Så vi får se,« siger Jakob Fuglsang, som anser den etape for sidste chance.

»Der er vel i bund og grund kun en etape tilbage, som vi kan køre om, som slutter nedad. Så er der en enkeltstart og en sprinteretape. Paris vinder købet nok ikke, så det begynder at være småt med muligheder.«