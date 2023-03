Lyt til artiklen

De danske cykelfans glemmer aldrig sommeren 2022.

I tre uger sad det cykelhungrende publikum i Danmark nemlig klistret til skærmene for at følge årets største drama, da Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar på nervepirrende vis duellerede på de franske landeveje.

Og spørger man danskerens arbejdsgiver, Jumbo-Visma, er der da også udsigt til, at et lignende opgør kommer til at finde sted under dette års udgave af Tour de France.

Det fortæller Merijn Zeeman, der er sportsdirektør hos det hollandske storhold, til B.T.

Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar udkæmpede nogle vilde dueller under sidste års Tour de France. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar udkæmpede nogle vilde dueller under sidste års Tour de France. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

»Det lyder fedt, ikke? Pogacar har allerede set stærk ud her i sæsonstarten, så det bliver nok de to mod hinanden igen. Men vi må se. Vi kommer til at gøre alt for, at Jonas vinder,« lyder det fra hollænderen.

I første omgang gælder det dog etapeløbbet Paris-Nice, som i øvrigt bliver sæsonens første direkte duel mellem de to superstjerner.

Men selv om det slovenske cykelfænomen de seneste uger flere gange har sat stort set al modstand til vægs, er forventningerne til danskeren ikke til at rokke ved, forsikrer Merijn Zeeman:

»Paris-Nice er et kæmpe mål for Jonas og os, uanset hvem der bliver konkurrenten. I alle forårsklassikerne er der flere stærke konkurrenter end i en Grand Tour, fordi det simpelthen er nemmere at køre én uge frem for tre.«

»Det er et mål for Jonas at vinde flere etapeløb. Det har han ikke prøvet på World Tour-niveau endnu, og det er det, vi vil vise, at han også kan,« lyder det videre.

De tårnhøje forventninger er endda sat, efter det for længst er meldt ud, at danskerens holdkammerat Primož Roglič hverken skal køre Paris-Nice eller Tour de France i år.

Og derfor står det også nu klart, at Jonas Vingegaard kommer til at mangle en ekstrem vigtig hjælper i jagten på sin anden Tour-titel – og de mange forårsdueller mod Tadej Pogacar.

Men det har Jumbo-Visma allerede lagt en plan for. En hemmelig plan, selvfølgelig.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Foto: CHRISTIAN HARTMANN

»Sidste år slog vi jo trods alt Pogacar, efter Primož var udgået af Touren, så vi ved, hvordan vi skal gøre det. Men én rytter kan aldrig vinde alene. Det er ikke kun Jonas mod Pogacar. Det er også Jumbo-Visma mod UAE og alle de andre. Sådan er det i cykling. Der er mange konkurrenter,« forklarer Merijn Zeeman.

Fraværet af Roglič tvinger dog det hollandske storhold til at ændre strategi, hvis Vingegaard skal have en chance de kommende måneder mod Pogacar.

For sidste år delte de to Jumbo-Visma-stjerner nemlig kaptajnsrollen.

Men også den del er der fuldstændig styr på.

»Nu har vi ikke længere to ledere under Touren. Det er kun Jonas. Og det ændrer selvfølgelig vores strategi, men det er et valg, vi har truffet. Vi tror på, at vi har lagt en god plan og strategi for Tour de France med Jonas og Wout van Aert,« afslutter Jumbo-Visma-chefen.

Paris-Nice begynder 5. marts og slutter 12. marts.