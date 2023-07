»Du presser virkelig Pogacar til det yderste. Du presser ham til det yderste. Super job. Super job.«



Beskeden over teamradioen til Jonas Vingegaard var ikke til at tage fejl af på toppen af Tourmalet: ‘Kør på! Pogacar er ved at knække,’ var budskabet fra sportsdirektøren i Jumbo-Visma-bilen.

En time senere var det Tadej Pogacar, der knækkede Jonas Vingegaard på torsdagens afsluttende stigning, og Jumbo-Visma får nu kritik fra flere sider.

B.T.s Tour de France-ekspert Bjarne Riis kalder det ‘fatalt’, at Jumbo-Visma-ledelsen ikke evnede at se Pogacars styrke, men i stedet opildnede den forsvarende danske Tour-vinder til at fortsætte sit angreb - med sloveneren i hjulet.

»Min fundamentale pointe er, at de ikke analyserer Pogacar korrekt. De siger, at han er i knæ. Men det var han ikke. Han var ikke i knæ, og det kunne alle se. Han behøvede ikke engang at rejse sig op i sadlen for at følge med,« siger Bjarne Riis og fortsætter:

»Den endte med at få fatale konsekvenser. For da sportsdirektørerne kan se, at Pogacar ser stærk ud, skal de stoppe Jonas Vingegaard, der bare slider sig selv op. Sige til ham, at han skal stoppe op, kigge på sin rival og se, hvordan han reagerer.«

Jonas Vingegaard mistede 24 sekunder til Tadej Pogacar på torsdag vilde etape.

Sportsdirektør Merijn Zeeman (Jumbo Visma). Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Sportsdirektør Merijn Zeeman (Jumbo Visma). Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men der er ikke de store fortrydelser at hente hos Jumbo-Visma-ledelsen, da B.T. fredag konfronterer sportsdirektør Merijn Zeeman.

Var det den rette besked at give Jonas Vingegaard på toppen af Tourmalet?



»Hvis du kigger på Pogacars nedkørsel, så var han virkelig presset til det yderste. Han missede flere sving.«

»Hvis Pogacar var blevet sat med 10 sekunder på nedkørslen, og Jonas havde Wout van Aert foran sig, så havde Pogacar været fuldstændig isoleret. Så kunne det have været ovre for ham.«

»Hvis Pogacar havde tabt Jonas’ hjul, så kunne hans Tour være ovre. Så havde han 30 kilometer til mål alene, og Jonas kunne side med Wout,« lyder forklaringen fra Merijn Zeeman.

Men er der generelt noget, I ville have gjort anderledes i forhold til strategien på torsdagens etape?



»Det er altid lettest at lave analyser i bagklogskabens klare lys. Men hvis man vil vinde Tour de France, er man også nødt til at gribe ud efter det. Det var det, vi gjorde i 2022 på Granon-etapen.«

»Der er en meget lille forskel på at tage masser af tid og få en storslået dag og så at tabe, som tilfældet var torsdag. Og det er egentlig også det fede ved sport.«

