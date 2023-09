Livet som cykelrytter med et trecifret antal rejsedage om året er ikke nemt.

For ikke nok med de mange kilometer i sadlen, hvor man kæmper mod andre og sig selv for at åbne de største triumfer, går man også på kompromis med enormt meget.

Og det er lige, hvad Jonas Vingegaard gør lige nu i forsøget på at vinde Vueltaen. Et forsøg, der ser ud til at glippe.

Fredag forklarede han til flere medier, at han gik glip af en særlig dag - nemlig datterens fødselsdag. Danskeren blev dybt berørt, da han stillede op til interview.

Jonas Vingegaard med datteren Frida fejres på balkonen på Københavns Rådhus onsdag den 26. juli 2023.

»Vi ofrer så meget,« indledte Jonas Vingegaard.

»Jeg er væk på min datters fødselsdag, og det er mit eget valg at være her, men man skal virkelig ofre meget, hvis man skal vinde.«

Vingegaard var hurtig til at dedikere sin sejr til datteren Frida, og det bragte tårer frem på den dobbelte Tour-vinders drengede ansigt.

»Det her er forhåbentlig den bedste gave, jeg kan give hende,« fastslog han.

Her satte han ikke skjul på, at det var en særlig hård dag for ham at være væk på.

»Jeg ville have elsket at være der og fejre hende. Så stort tillykke til hende, jeg elsker dig mere end noget i verden.«

Og indtil videre ser det altså ud til at være forgæves for Jumbo-Visma-rytteren. For efter lørdagens etape er der ikke meget, der peger i retning af, at Vuelta-sejren bliver dansk.

