Jonas Vingegaard har kun én ting i hovedet de kommende måneder.

Og det er, hvordan den danske cykelstjerne slår sin store rival, Tadej Pogacar, under dette års Tour de France, efter sidstnævnte har vist skræmmende styrke den seneste uge under Paris-Nice.

Her blev danskeren gentagne gange sat fuldstændig på plads, og derfor kunne noget tyde på, at Vingegaard kigger rundt i holdbussen efter lidt ekstra hjælp fra sine holdkammerater, inden hans Tour-forsvar begynder til sommer.

Noget, som danskeren da også allerede er begyndt at tænke på, erkender han, da B.T. møder ham i Nice ved mandagens officielle præsentation af næste års Tour-afslutning.

Primosz Roglic (tv.) var med til at hjælpe Jonas Vingegaard til Tour-sejren sidste år. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Primosz Roglic (tv.) var med til at hjælpe Jonas Vingegaard til Tour-sejren sidste år. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

»Det kan sagtens være. Vi havde et godt hold sidste år i bjergene, og det har vi forhåbentlig også i år. Men jeg håber og tror stadig, mit eget niveau endda kan blive bedre, end det var sidste år,« siger han.

Én af dem, der i den grad kunne skubbe Vingegaard frem mod endnu en Tour-triumf, er holdkammeraten Primoz Roglic, der netop har vundet det prestigefyldte løb Tirreno Adriatico.

Men indtil videre er det dog ikke planen, at den slovenske superstjerne skal en tur til Frankrig til sommer, selv om Jonas Vingegaard meget gerne vil have ham med som hjælperytter.

Kunne du ikke godt tænke dig at få Primoz Roglic med til Touren i år?

»Jo! Men han har også sine egne ambitioner, og han går efter at vinde Giro d'Italia i år, og det er forståeligt,« svarer danskeren.

Men på trods af Vingegaards lille drøm om at få hjælp af den brølstærke holdkammerat på de franske landeveje, er det dog ikke planen, at det kommer til at ske igen i år.

Det fortæller Marc Reef, der er sportsdirektør hos Jumbo-Visma, til B.T.:

»Nej, lige nu er Primoz' mål Giroen. Sådan er det. Hvordan vi planlægger det i fremtiden, det ser vi på, men det er sådan, det ser ud nu.«

Men ville I ikke forhøje jeres chancer ved at få Primoz med?

»Han er også en dygtig rytter, men lige nu vil vi vinde begge løb, og vi tror, at det er den bedste måde at vinde dem på lige nu. Det er svært at se ind i fremtiden, for man ved ikke, hvad der sker i Giroen. Så det kan være, at planerne ændrer sig.«

Jonas Vingegaard sluttede søndag som nummer tre i det samlede klassement ved Paris-Nice – 1 minut og 39 sekunder efter Tadej Pogacar på førstepladsen.