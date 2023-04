Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jonas Vingegaard vil gøre ALT for at nå sit mål.

Også hvis det kræver, at han ikke kommer til at se ret meget til hverken familie eller sit hjemland de kommende måneder.

For hvis den danske cykelstjerne skal stå øverst på Tour de France-podiet til sommer i Paris, så må han vinke farvel til den trygge tilværelse i Glyngøre indtil da.

Noget, som danskeren dog er fast besluttet på, fortæller Frans Maassen, der er sportsdirektør hos Jumbo-Visma, til B.T.

Jonas Vingegaard vandt i sidste uge Baskerlandet Rundt. Foto: MIGUEL TONA Vis mere Jonas Vingegaard vandt i sidste uge Baskerlandet Rundt. Foto: MIGUEL TONA

Ifølge hollænderen når Vingegaard ikke at være ret meget i Danmark de kommende måneder. Han rejser nemlig sydpå.

»Jonas når nærmest ikke tilbage til Danmark, før Tour de France begynder. Han er rigtig meget væk, fordi han skal køre to gange højdetræning, og så tager han direkte til Touren bagefter,« lyder det fra Maassen.

Derfor har den danske Tour-helt da også i øjeblikket et par enkelte fridage efter triumfen ved Baskerlandet Rundt i sidste uge.

Blandt andet, fordi Vingegaard ikke får set ret meget til sin kæreste, Trine, og parrets datter, Frida, de kommende uger.

»Lige nu har han fået en lille pause, hvor han kan slappe af og lade batterierne op. Herefter skal han så ned og køre nogle af Tour-etaperne i alperne. Og derefter tager han videre til højdetræning i Spanien omkring 10. maj,« forklarer Frans Maassen og tilføjer:

»Dernæst skal han så til Critérium du Dauphiné efter cirka tre ugers højdetræning. Og til sidst tager han videre til en ny højdetræning. Det bliver dog i Tignes, Frankrig. Det er planen for ham.«

De mange uger med højdetræning betyder derfor, at tid til familien ikke er noget, som danskeren får ret meget af.

I hvert fald ikke under den første træningslejr i Spanien.

Jonas Vingegaard sammen med sin kæreste, Trine, og parrets datter, Frida. Foto: Mathias Eis Vis mere Jonas Vingegaard sammen med sin kæreste, Trine, og parrets datter, Frida. Foto: Mathias Eis

»Måske kommer Jonas' familie til Spanien, men der er ikke meget tid til at være sammen dér. Måske en eller to hviledage, hvor han mødes med sin kone og datter. Jeg tror dog, alle rytterne har familien med til højdetræningen i Tignes. Ellers bliver det lang tid at være væk fra sin familie, og det er ikke muligt for nogen at være det,« fortæller Jumbo-Visma-sportsdirektøren.

Ifølge Frans Maassen kan hver dag, som rytterne får med deres familier, nemlig ofte vise sig at være afgørende for deres Tour-forberedelse:

»Det er jo en cykelrytters liv. Vi har valgt at køre en lang forberedelse i bjergene. Både Jonas og vi tror på, at denne her måde at gøre det på er den rigtige, selv om det er langt væk hjemmefra. Men derfor er det stadig vigtigt, at familien er der under den ene højdetræning.«

Næste gang, Jonas Vingegaard skal i aktion, er ved det franske etapeløb Critérium du Dauphiné i juni.

Det er dog også det eneste løb, som danskeren deltager i, inden Tour de France-forsvaret begynder måneden efter.