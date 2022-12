Lyt til artiklen

Hun blev næsten ligeså meget billedet på den danske jubelsommer, som Jonas Vingegaard selv.

For den danske Tour de France-vinder havde familien med sig overalt på de franske landeveje under den mindeværdige sejr i verdens største cykelløb, der sendte Danmark i ekstase.

Sejren var formentlig ikke kommet i hus uden den ubetingede støtte fra særligt kæresten Trine Marie Hansen og datteren Frida, der ledsagede Jonas Vingegaard så ofte som muligt.

Og det var ikke tilfældigt, at den nu 26-årige cykelstjerne havde den på det tidspunkt knap toårige datter med overalt.

Datteren Frida var med hele vejen rundt under Tour de France. Men hun var også med under de mange festligheder for Jonas Vingegaard efter Tour-sejren, Her ses hun til fest i Glyngøre, Vingegaards hjemstavn. Foto: Emilie Lærke Vis mere Datteren Frida var med hele vejen rundt under Tour de France. Men hun var også med under de mange festligheder for Jonas Vingegaard efter Tour-sejren, Her ses hun til fest i Glyngøre, Vingegaards hjemstavn. Foto: Emilie Lærke

»Sammen med min kæreste er hun min største fan og min største støtte. Jeg tager altid min datter med op på podiet, så hun også kan få de oplevelser, jeg får,« siger Jonas Vingegaard i et interview med Jyllands-Posten.

Undervejs mødte danskeren en lang række store personligheder – herunder Mette Frederiksen, Kronprins Frederik, men også Prins Joachim og hustruen Marie – og netop disse minder er også nogle, han senere kan dele med sin datter … hvis hun altså husker dem.

For trods Fridas helt unge alder og sandsynligheden for, at hun ikke selv erindrer minderne om nogle år, lyver de mange billeder fra den legendariske sommer næppe.

»Måske kan hun ikke huske det, men jeg håber, at hun lige i øjeblikket synes, det er sjovt at være med. For mig er det i hvert fald fantastisk at have hende med deroppe. Hun er jo min lille pige, som jeg vil dele alt med,« lyder den rørende besked fra Jumbo-Visma-rytteren.

Jonas Vingegaard har allerede varslet, at han agter at beskytte sin Tour-titel til næste år.

