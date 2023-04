Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Cykelverdenen tæller allerede ned til sommerens helt store drama.

Den vilde duel mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar er nemlig på alle cykelfans' læber, selv om de to rivaler blot har stået over for hinanden i en enkelt uge i år.

En uge, hvor den slovenske superstjerne dog satte danskeren på plads adskillige gange under det prestigefyldte løb Paris-Nice.

Noget, der efterfølgende må have skabt nervøse rystelser hjemme i stuerne hos de rød-hvide cykelfans.

Jonas Vingegaard øverst på Tour-podiet sidste år. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jonas Vingegaard øverst på Tour-podiet sidste år. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og det blev nok kun værre, da Pogacar de efterfølgende uger viste yderligere storform ved at vinde monumentet Flandern Rundt i overlegen stil.

Men Danmarks cykelelskere skal ikke være nervøse for sommerens duel på de franske landeveje. Det fortæller Frans Maassen, der er sportsdirektør i Jumbo-Visma.

Over for B.T. forsikrer han i hvert fald, at det hollandske storhold nok skal få lagt en gylden plan, så Jonas Vingegaard kan slå Tadej Pogacar for andet år i træk.

»Vi laver en stor plan, så vi kan slå ham. Det bliver en kæmpe udfordring, men det er jo sket én gang. Og måske sker det igen. Man taler altid om Pogacar, men der er flere ryttere om buddet, og det er en stor udfordring at køre det løb,« forklarer han.

Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar i duel under sidste års Tour. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar i duel under sidste års Tour. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

Sportsdirektøren fortæller ligeledes, at der særligt er ét område, hvor danskeren har forbedret sig markant.

Og det er blevet et våben, som skal være med til at få sat sloveneren skakmat hen over sommeren.

»Jonas nåede et nyt niveau, da han vandt Touren sidste år. Men det har han også gjort i år. Han er mere komplet, og han er blevet god til at køre nedad. Han er ikke lige så hurtig som Pogacar i en sprint, men han er stadig hurtig og en god klatrer. Og så udvikler han sig også som leder,« siger Maassen.

Det er især sidste uges overbevisende sejr ved Baskerlandet Rundt, som gør, at Jumbo-Visma-holdet på ingen måde ryster i bukserne over at skulle møde Tadej Pogacar i årets Tour de France.

For her viste Jonas Vingegaard nemlig et niveau, som sjældent er set.

»Det var den perfekte uge for os og især for Jonas. Han beviste, at han kan vinde ugelange etapeløb. Også med etaper, som passer ham mindre. Han er en komplet cykelrytter. Det er et meget svært løb at vinde, men jeg synes, han gjorde det på en virkelig god måde,« lyder det videre.

Torsdag fortalte Jumbo-Visma-sportsdirektøren ligeledes, at det ikke kan udelukkes, at der pludselig opstår en gylden Tour-hjælp til Jonas Vingegaard om et par måneder.

Det kan du læse mere om HER.