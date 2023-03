Lyt til artiklen

Han var et purungt kæmpetalent. Hun var 11 år ældre og i ledelsen på holdet.

Da Jonas Vingegaard og Trine Marie Hansens livsbaner krydsede på Team ColoQuick, lå det ikke i kortene, at de få år senere skulle blive en familie.

Nu afslører det charmerende par nye detaljer om, hvordan deres forhold begyndte.

»Det var faktisk ret upassende, for jeg var i ledelsen. Man skal jo ikke skide i egen rede,« griner Trine Marie Hansen.

Vingegaard med kæresten, Trine Marie Hansen, og parrets datter, Frida. Foto: Henning Bagger Vis mere Vingegaard med kæresten, Trine Marie Hansen, og parrets datter, Frida. Foto: Henning Bagger

Det ærlige tilbageblik på forholdets spæde begyndelse kommer i den nye Amazon-dokumentarserie ‘All-in: Team Jumbo-Visma', som kun er tilgængelig i Benelux.

Trine Marie Hansen forklarer, hvordan hun faktisk bad Jonas Vingegaard holde helt tæt. Ingen på holdet måtte vide besked om romancen.

»Det var faktisk en hemmelighed i de første par måneder. Jeg sagde til Jonas, at han IKKE måtte sige til nogen, at vi skrev sammen og at vi datede. Ingen må vide det!«

I dokumentarserien besøger det hollandske tv-hold familien i Glyngøre. Og ud over at Trine Marie Hansen i sin cykelrytter har fundet ‘den bedste far’, viser Tour de France-vinderen sig også som en handyman, der på egen hånd har istandsat parrets hus.

Jonas Vingegaard med kæresten, Trine Marie Hansen, og datteren Frida. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jonas Vingegaard med kæresten, Trine Marie Hansen, og datteren Frida. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi er et powercouple,« lyder det med et smil fra Jonas Vingegaards kæreste.

I sekvensen forklarer Tour de France-vinderen, hvordan parforholdet har givet ham en stabilitet i sit liv, som han havde brug for.

»Tidligere har jeg haft store problemer mentalt – jeg blev for nervøs. Men Trine har virkelig hjulpet mig her,« siger han og fortsætter:

»Hun betyder alt for mig. Hun støtter mig 100 procent, og jeg ville aldrig kunne gøre det her uden hende.«

‘All-in: Team Jumbo-Visma' udkom 1. marts i Benelux-landene, men det er fortsat uvist, om den bliver vist på den danske udgave af Amazon Prime Video.