Det kom som et chok, da Michel Hessmann testede positiv i en dopingprøve og efterfølgende fik sit hjem ransaget af det tyske politi.

Sagen ramte Jonas Vingegaards hold som en bombe.

Nu reagerer Jumbo-Visma-chefen Richard Plugge på sagen, der har plettet det hollandske storhold.

Det gør han i en klumme i Wielerflits.

Michel Hessmann ved U23 VM i 2021. Foto: David Stockman/AFP/Ritzau Scanpix

»Onsdag 16. august 2023 var en sort dag for vores hold. For første gang i ti år modtog vi en besked om, at en rytter fra vores hold, Michel Hessmann, havde testet positiv i en dopingtest,« skriver Plugge.

»Vi er nødt til at tage et grundigt kig på os selv i spejlet. Gør vi alt rigtigt?«

Jumbo-Visma suspenderede øjeblikkeligt den tyske rytter, der havde testet positiv uden for konkurrence.

Richard Plugge fortsætter med at forklare, hvordan den positive dopingprøve enten skyldes bevidst snyd eller forurening fra et kosttilskud eller medicin.

»Det er derfor obligatorisk på vores hold kun at bruge kosttilskud og medicin, der er blevet batchkontrolleret for dopingstoffer, for at minimere risikoen for forurening. Mange produkter indeholder rester af andre produkter,« siger Plugge.

Han slår fast, at nogle ryttere – især de, der vinder mange løb – bliver tjekket op mod 150 gange om året.

»Det er godt og skal fortsætte med at være sådan. Vi står for en fair sport.«

Politiet fandt ingen dopingmidler i Hessmanns hjem, men blandt andet computere og telefoner blev konfiskeret.