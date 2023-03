Lyt til artiklen

Rød-hvide Tour de France-fans skal ikke være nervøse for Jonas Vingegaards niveau.

Den danske cykelstjerne skal nemlig nok møde op i en form, der får konkurrenterne til at tabe kæben, når han skal forsvare sin Tour-sejr til sommer.

Det fortæller Grischa Niermann, der er sportsdirektør hos Jumbo-Visma, til B.T. og resten af den fremmødte danske presse efter lørdagens Paris-Nice-etape.

Også selv om danskeren de seneste dage er blevet sat fuldstændig på plads af rivalen Tadej Pogacar i det prestigefyldte cykelløb. Senest lørdag, hvor den slovenske superstjerne endnu en gang kom først over målstregen.

Jonas Vingegaard blev nummer tre på lørdagens etape af Paris-Nice. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Det er svært at sige i procenter, hvor langt Jonas er fra sit topniveau, men vi vidste, han var i god form inden løbet, og det er han stadig, men vores hovedfokus er og har altid været Tour de France,« siger Niermann og tilføjer:

»I dag (lørdag, red.) gik vi efter at vinde etapen, men til sidst stod det klart, at Tadej Pogacar og David Gaudu var bedre. Jonas forsøgte, men det er sådan, det er.«

På trods af flere dage, hvor den danske Tour-helt er blevet sat gentagne gange af sine to største konkurrenter på de hårde stigninger, er Jumbo-Visma-bossen dog på ingen måde skuffet over danskerens præstation.

»Jeg er ikke overrasket eller bekymret, selv om vi da hellere ville have slået dem end at blive nummer tre,« lyder det fra Grischa Niermann, der dog herefter slår fast, at cykelløbet i det franske endnu ikke er afgjort.

Jonas Vingegaard har nemlig stadig en sidste mulighed for at stryge til tops, når sidste etape af Paris-Nice køres søndag.

»Vi må se, hvordan Jonas har det i morgen (søndag, red.). Det bliver hårdt, men løbet er ikke ovre. Meget kan ske på den sidste etape, og jo, Pogacar ser meget stærk ud, men det gør han jo altid,« afslutter han.

Efter lørdagens etape ligger Jonas Vingegaard fortsat nummer tre i det samlede klassement – 58 sekunder efter Tadej Pogacar på førstepladsen.

Franske David Gaudu indtager andenpladsen – 46 sekunder bedre end den danske stjerne.

Du kan følge søndagens etape live på bt.dk.