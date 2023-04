Lyt til artiklen

Kurven for Jonas Vingegaards sæson har mindet om profilerne på de bjergrige etaper, han er så vant til at tæmme.

Mellem to magtdemonstrationer ved O Gran Camiño og Baskerlandet Rundt, som han begge vandt samlet med i alt seks etapesejre undervejs, skuffede den danske stjerne ved Paris-Nice.

Han lignede en skygge af sig selv og blev totalt overmatchet af Tadej Pogacar og David Gaudu.

»Jeg tror, han var præget af de personlige årsager,« fastslår sportsdirektøren på Jumbo-Visma, Frans Maassen.

Jumbo-Visma's Danish rider Jonas Vingegaard reacts after crossing the finish line during the 4th stage of the 81st Paris - Nice cycling race, 165 km between Saint-Amand-Montrond and La Loge des Gardes, central-France, on March 8, 2023.

»Han var måske ikke i den samme balance, som han var i Camiño og i Baskerlandet. Her følte han sig meget stærkere. Hvis du skal vinde løb, skal du være på topniveau.«

Mystikken omkring, hvilke personlige årsager der rent faktisk påvirkede Jonas Vingegaard, lever stadig. Kort inden starten på sæsonåbneren O Gran Camiño hastede danskeren væk i to dage grundet 'personlige årsager'.

Om der var tale om de samme i forbindelse med Paris-Nice, vides ikke med sikkerhed.

Sikkert er det dog, at Frans Maassen nu sætter flere ord på danskerens uge i Paris-Nice, hvor han leverede sine svageste præstationer i år.

»Det var nok både formen og de personlige årsager, der spillede ind. Måske var han på 95 procent i Paris-Nice, mens han var på 100 i Camino og Baskerlandet. Man slår ikke Pogacar på 95 procent. Jonas skal være på sit allerbedste, og selv dér er det meget svært. Pogacar er nok den bedste rytter i verden, og Jonas i sin bedste form kan udfordre ham,« fastslår han.

Kan du sige, i hvor høj grad de her personlige årsager ramte ham? Og hvad det var?

»Det er ikke op til mig at sige noget om det. Det tror jeg, at man skal respektere. Jeg har været ret ærlig omkring det.«

Trods det på papiret skuffende resultat er dommen dog klar fra Frans Maassen. Vingegaard har god grund til at være glad for podiepladsen i Paris-Nice, hvor han endte som nummer tre efter urørlige Tadej Pogacar og franskmanden David Gaudu.

»Han skal stadig være stolt af sin tredjeplads. Jeg var meget stolt over det. Hans watt-tal var ikke de samme som til Touren sidst eller i Baskerlandet, men han kom på podiet,« forklarer han.

»Det handler også om at præstere i et løb. Selv i ugen i Baskerlandet havde han de bedste tal, men det er ikke en garanti for at vinde,« mener Frans Maassen.

Næste gang Jonas Vingegaard skal i aktion, er ved det franske etapeløb Critérium du Dauphiné til juni.