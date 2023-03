Lyt til artiklen

Jonas Vingegaard kæmpede og kæmpede.

Men det var slet ikke nok mod overmagten Tadej Pogacar, der gjorde lige akkurat, hvad der passede ham med både danskeren og de øvrige ryttere i Paris-Nice.

Dagene, hvor Jonas Vingegaard sejrede i den gule trøje til Tour de France, har aldrig virket længere væk.

Men alligevel er Jumbo-Visma-lejren ikke bekymret over den 26-årige dansker, der endte på en skuffende tredjeplads ved Paris-Nice – efter Pogacar og franske David Gaudu.

Sportsdirektør på Jumbo-Visma Marc Reef. Foto: DIRK WAEM Vis mere Sportsdirektør på Jumbo-Visma Marc Reef. Foto: DIRK WAEM

»Jeg tror, at han er realistisk omkring det, han kan lige nu,« sagde holdets sportsdirektør, Marc Reef, få minutter efter Tadej Pogacar satte punktum for den knusende dominans ved at snuppe sin tredje etapesejr i løbet, til B.T.

»Jonas gav alt ude på landevejen på trods af resultatet. På den måde lyder det måske mærkeligt, men med alt det, der er sket, er vi stolte og glade for at have ham på podiet.«

Onsdag var en mareridtsdag for Jonas Vingegaard. Dengang spirede håbet om en tæt duel med Tadej Pogacar stadig, men danskeren gik desværre helt ned på løbets første bjergetape, hvor han eksploderede og slet ikke kunne følge med Tadej Pogacar.

Lørdag var en smule bedre, men søndag var UAE-rytterens dominans igen total.

»Man kan ikke forlange mere af Jonas. Det er ikke nemt, for nu har alle forventninger om, at han leverer – også folk foran skærmen. Når man får et slag i hovedet på løbets første afslutning opad, gør det ondt. Men han kom flot tilbage.«

Er du bekymret i forhold til Tour de France?

»Nej, overhovedet ikke. Vi tror på holdet og ham, så vi er overhovedet ikke nervøse.«

Scenariet under årets Paris-Nice minder meget om Tirreno-Adriatico i fjor, hvor Tadej Pogacar også var længder bedre end danskeren.

Netop det søger Marc Reef trøst i.

»Hvis du kigger på Tirreno sidste år, vandt Tadej Pogacar samlet med nærmest to minutter. Der var han langt foran alle. I denne uge tror jeg, at de var ret tæt på hinanden, men i dag viste Tadej bare, at han var meget stærkere end alle de andre.«

Søndag kørte Tadej Pogacar i mål 33 sekunder inden Jonas Vingegaard. Samlet endte han 1 minut og 39 sekunder efter sin rival.