Pludseligt fik han et ildebefindende bag ratten i en bil og kørte galt. Han fik hjertestop og var i kunstig koma, men han overlevede heldigvis. Årsagen til det pludselige hjertestop er dog et mysterium, melder Nathan Van Hooydonck

Jonas Vingegaards nu tidligere holdkammerat og selvudnævnte bedste ven, Nathan Van Hooydonck, taler nu ud efter det hjertestop, som medførte et karrierestop og en indopereret pacemaker.

Han mistede bevidstheden bag rattet i sin bil - med sin højgravide kone ved siden af ​​sig. Det skete i nærheden af ​​en politistation, som endte med at redde hans liv.

»Alle de mennesker, der skulle være der for at holde mig i live, var der. En løb hen for at få en hjertestarter, en anden lavede brystkompressionerne, og en anden gav mund-til-mund genoplivning,« forklarer Nathan Van Hooydonck til hollandske NOS.

Nathan Van Hooydonck kommer ikke til at kunne hjælpe Jonas Vingegaard på landevejene mere. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

Årsagen til, at det gik så galt er noget, som Nathan Van Hooydonck ikke kan få svar på for nu.

»Det er værd at undersøge det grundigt. Jeg vil gerne vide det, især for mine holdkammerater og andre mennesker, der deltager i topsport. At de ved: Det kan ske, hvis man gør sådan eller sådan. Det er et mysterium,« siger Nathan Van Hooydonck til det hollandske medie.

Han har dog fået svaret på, hvad der gik galt den skæbnesvanger dag bag rettet.

En overdimensioneret højre ventrikel (hjertekammer) var den direkte årsag til hjertestoppet, men holdet ved ikke, hvorfor det endte med at være tilfældet.

»Jeg blev undersøgt af holdet i december, og der var intet at se. De kan ikke svare på, hvordan det kunne udvikle sig sådan på otte måneder,« fortæller Van Hooydonck.

Heldigvis endte det med, at konen ikke kom til skade i ulykken, og ti dage senere - den dag han blev udskrevet fra hospitalet - fødte hun deres søn Alessio.