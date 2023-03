Lyt til artiklen

Jonas Vingegaard er træt af at høre på det.

For lige siden Tour de France-triumfen sidste år har der været spekuleret i, hvad den danske cykelstjerne reelt fik tiden til at gå med i de efterfølgende måneder, hvor han trak stikket fra offentlighedens søgelys.

Flere fans spekulerede endda i, om den 26-årige Jumbo-Visma-stjerne havde det skidt i perioden efter hjemkomsten til Danmark.

Men det afviser hovedpersonen selv, og onsdag inden fjerde etape af Paris-Nice slog han – over for den fremmødte danske presse – fast, at han på ingen måde havde det dårligt efter Tour-triumfen.

Tværtimod.

»Hvilket spørgsmål jeg får oftest? Nok hvordan det har været at vinde Touren. Eller hvordan det har været efterfølgende. Jeg tror stadigvæk, at der er mange, der tror, at jeg havde en masse problemer efter Touren, men det havde jeg altså ikke,« fortæller Jonas Vingegaard.

Den danske cykelstjerne fik i efteråret kritik fra flere fronter efter at have trukket stikket i en lang periode efter sommerens eventyr.

Blandt andre af cykellegenden Bjarne Riis, der mente, at Vingegaard manglede 'hår på brystet', ligesom han kritiserede Tour-vinderen for ikke at stille op til landsholdet under VM i september.

