Jonas Vingegaard vender tilbage til O Gran Camiño, og selv om feltet er stærkere i år, vil han vinde igen.

Jonas Vingegaard åbnede 2023-sæsonen med et brag, da han massakrerede konkurrenterne i etapeløbet O Gran Camiño, hvor han vandt tre etaper og det samlede klassement.

Den oplevelse var så god, at Jonas Vingegaard i år har valgt at vende tilbage til det spanske etapeløb, som begynder torsdag.

- Jeg nød løbet i Spanien sidste år, hvor jeg vandt tre etaper og det samlede klassement i mit første løb i sæsonen.

- Det er altid dejligt at komme tilbage som forsvarende vinder, og målet for i år er klart: Vi vil prøve at forsvare min titel, siger Jonas Vingegaard ifølge Cyclingnews.

Sidste år skulle Jonas Vingegaard køre fra ryttere som Jesús Herrada (Cofidis) og Ruben Guerreiro (Movistar) for at vinde løbet.

I år bliver modstanden hårdere, idet ryttere som Richard Carapaz (EF), Egan Bernal (Ineos) og David Gaudu (FDJ) formentlig også stiller til start.

Jonas Vingegaard fortæller imidlertid, at forberedelserne er forløbet planmæssigt.

- De seneste måneder har det udelukkende handlet om træningslejre, og det er gået rigtig godt. På Tenerife lagde vi sidste hånd på forberedelserne, og efter en dejlig tid i Spanien kan jeg ikke vente med at komme i gang med at køre løb, siger Jonas Vingegaard.

Efter O Gran Camiño skal Jonas Vingegaard køre Tirreno-Adriatico og Baskerlandet Rundt, oplyser sportsdirektør Robert Wagner ifølge Cyclingnews.

