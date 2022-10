Lyt til artiklen

Efter verdens mest omtalte sommerferie vandt den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard søndag cykelløbet Tour de France Prudential Singapore Criterium, og dermed kom han tættere på at sætte et punktum for et forrygende 2022.

Efter løbet er der dog flere danske cykelfans, som på de sociale medier har undret sig over, om søndagens sejr var en reel sejr til den danske stjerne, eller om gadeløbet var et regulært show, hvor den danske triumf var aftalt på forhånd.

Ifølge den tidligere cykelrytter og nuværende ekspertkommentator ved Discovery, Brian Holm, var der i hvert fald flere ting, der gjorde løbet, som var arrangeret af ASO, en smule mystisk.

Jonas Vingegaard vandt søndag Tour de France Prudential Singapore Criterium. Foto: HOW HWEE YOUNG Vis mere Jonas Vingegaard vandt søndag Tour de France Prudential Singapore Criterium. Foto: HOW HWEE YOUNG

»Når jeg sidder og kommenterer og så ser en mand køre rundt i bjergtrøjen, som ikke har vundet den, mens Mark Cavendish, der er ved at tage form som en øltønde, giver knuckle til en af de andre, som vinder en indlagt spurt. Og når jeg ser Jonas Vingegaard, som ikke har kørt ret mange løb siden sommer, køre rundt i den gule førertrøje, så ved jeg jo, at det ikke ligefrem er de olympiske lege, vi skal se,« forklarer han til B.T. og tilføjer:

»Jeg kan godt forstå, at folk undrer sig over det. Men når det sagt, så kørte rytterne faktisk ret stærkt til sidst i går (søndag, red.). Men trøjerne og alt det dér … så mister arrangementet lidt troværdighed.«

Netop derfor peger Brian Holm da også på, at gadeløbet mest af alt kun havde ét formål – at skabe interesse for cykelsporten i Asien.

»Det er jo et showløb, der er til for at udbrede cykling i Østen. Men rytterne vil jo gerne, og så siger de ja til et par business class-flybilletter og nogle startpenge,« siger han og fortsætter:

Tidligere sportsdirektør hos Quick-Step, Brian Holm. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Tidligere sportsdirektør hos Quick-Step, Brian Holm. Foto: Thomas Lekfeldt

»Men hvis du spørger mig, om jeg er imponeret efter at have set løbet, så er svaret nej.«

Mens Brian Holm ikke giver ret meget for søndagens niveau blandt rytterne, var det en lidt anden reaktion, der kom fra Jonas Vingegaard, efter han var trillet først over målstregen.

»Jeg er glad for sejren. For jeg forventede ikke, at vi kunne komme væk i et udbrud til sidst. Der var altså fire gode mand med i det, så det var hårdt,« lød det fra den danske stjerne om afslutningen på gadeløbet i Singapore.

Men at det nu alligevel lykkedes så nemt for den 25-årige Jumbo-Visma-stjerne, det er der én bestemt årsag til, mener B.T.s cykelreporter, Rasmus Rask Vendelbjerg.

»Selvfølgelig var det aftalt spil, at Vingegaard skulle vinde. Den gule trøje skulle vises frem. Det er kun i ASOs eget showløb i Singapore, at vores fantastiske bjergged fra Glyngøre kan parkere både feltet og et stærkt udbrud på en pandekageflad motorvej. Lur mig, om ikke hele podiet var aftalt på forhånd. Enric Mas nærmest skubbede Chris Froome frem på podiet, og aldrig har jeg set Vincenzo Nibali forsøge at lukke et hul så halvhjertet,« siger han og tilføjer:

»Det var en underholdende fremvisning af cykelsporten til et nyt publikum, men det var et løb uden konkurrenceelement med en troværdighed på niveau med en wrestlingkamp. Folk, der søndag morgen har jublet over Vingegaard og troet, at han reelt var den stærkeste, har fået bundet en historie på ærmet. Det var et show.«

