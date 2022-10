Lyt til artiklen

Hans svigermor blev landskendt, da hun var med i DR-programmet 'Den store bagedyst'.

Men går du og håber, Jonas Vingegaard vil gøre Rosa Kildahl kunsten efter, bliver du skuffet. For den danske cykelstjerne har ikke planer om at springe ud som tv-stjerne, når karrieren en dag er slut.

Nærmere tværtimod, fortæller han i et interview med DR Sporten.

»Når jeg er færdig med min karriere, tror jeg, at jeg holder et lowkey liv. De kan lige så godt give op (med invitationerne, red.), for det kommer ikke til at ske,« siger Jonas Vingegaard med et grin.

Han slipper dog ikke helt for mere opmærksomhed. For da han vandt årets Tour de France, var det med streamingtjenesten Netflix med på sidelinjen, og i løbet af 2023 kommer der en dokumentarserie.

Dermed kommer der alligevel et lille mærkat som tv-stjerne på den danske Tour-vinder, og selvom Jonas Vingegaard sagtens kunne undvære det, erkender han også, at det 'nok er det, der kommer til at ske'.

Jonas Vingegaard kørte i weekenden Lombardiet Rundt, og her blev det noget skuffende til en 16.-plads i løbet, som Tadej Pogacar vandt. Efterfølgende erkendte danskeren, at han simpelthen ikke havde benene til at vinde, selvom han havde drømt om at slutte 2022 af med et stort resultat.

»Jeg manglede et par procent. Jeg prøvede at indhente dem og gav alt, men jeg sprængte mig selv i luften,« sagde danskeren efterfølgende til Jumbo-Vismas hjemmeside, hvor han slog fast, at han havde valgt at spille 'alt eller intet' og gå efter sejren.