Cykelfans verden over blev fredag ramt af en gigantisk skuffelse.

For sjette etape af Paris-Nice blev nemlig aflyst på grund af voldsomme vejrforhold, og dermed kunne feltets ryttere stige af cyklen, hoppe ind i bussen og køre videre til lørdagens strabadser, inden fredagens etape overhovedet var kommet i gang.

En beslutning, der ærgrer den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard.

»Det er da ærgerligt, at vi ikke kan køre cykelløb, for det ville jeg da gerne. Men det er også den rigtige beslutning. Det virker ikke til, at det blæser ret meget lige nu, men lige før så jeg en video, hvor en person knap nok kunne stå på vejen, og der var væltede træer på ruten,« siger danskeren i et tv-interview med TV 2 Sport.

