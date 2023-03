Lyt til artiklen

Hvis Jonas Vingegaard er en smule forvirret, når han lægger hovedet på puden senere, så forstår man ham godt.

Danskerens fredag udviklede sig nemlig på ingen måde, som han ellers havde forventet og håbet, da han slog øjnene op i morges.

For en aflysning af dagens etape ved Paris-Nice betød, at den danske cykelstjerne og resten af feltet i stedet måtte hoppe ind i holdbusserne og trille mod målområdet – flere timer førend planlagt.

Og derfor er aftenens program for danskeren og Jumbo-Visma-holdet da også komplet anderledes, end det ellers ville have været under et cykelløb.

Det fortæller holdets sportsdirektør, Marc Reef:

»Det er blevet en mærkelig situation. Normalt er vi inde i en rytme, hvor vi har gjort alle vores forberedelser. Men det her har jo udviklet sig til en slags hviledag, som vi normalt ikke har ret mange af.«

»Vi skal derfor ikke det samme her til aften. Nu skal de have mad, og så fortjener de lidt fri. Vi har dog en lille træningssession senere, men vi skal ikke ud på vejene for at træne, efter det blev aflyst. Det vil være respektløst over for arrangørerne og alle de frivillige, der har taget hånd om sikkerheden. Vi tager en lidt afslappende aften i stedet,« forklarer Jumbo-Visma-bossen.

Det var ekstreme vejrforhold, der fredag fik løbsarrangørerne, ASO, til at aflyse dagens etape.

Voldsomme vindstød ude på ruten betød nemlig, at det ikke var forsvarligt at sende rytterne af sted.

Paris-Nice afgøres i weekenden, hvor der venter to bjergetaper lørdag og søndag.

Den slovenske superstjerne Tadej Pogacar fører løbet. Hele 46 sekunder foran Jonas Vingegaard, der ligger nummer tre i det samlede klassement.