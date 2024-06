Efter en familieferie til Mallorca, er Jonas Vingegaard taget på træningslejr i de franske alper, hvor han gør alt for at blive klar til Tour de France med træning ved de modbydelige bjerge ved Tignes.

Nu deler Visma-Lease a Bike et billede fra højdetræningen, hvor to superstjerner træner sammen med Jonas Vingegaard.

Der er tale om holdkammeraterne Wout van Aert og Christophe Laporte.

Du kan se et billede af trioen i Tignes i bunden af artiklen.

Det er i den grad profilerede hjælpere, at Jonas Vingegaard er omgivet af.

Igen er det en utrolig god nyhed for danske cykelfans, som mere og mere kan begynde at tro på, at Jonas Vingegaard bliver helt klar til at forsvare sin dobbelte Tour-sejr.

Højdetræningen er et led i Vingegaards geoptræning efter det voldsomme styrt ved Baskerlandet Rundt for to måneder siden.

Jonas Vingegaards træner, Tim Heemskerk, har tidligere fortalt til B.T., at danskerens træning begynder at ligne normal træning. Det kan du læse meget mere om HER.