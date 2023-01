Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

At være elitesportsudøver kræver træning – ofte betyder det også ture til udlandet.

For Jonas Vingegaard er det ingen undtagelse.

Den danske cykelstjerne har haft et år lige til scrapbogen, men til gengæld har han også været rundt i det meste af verden.

Og det har sin pris, siger han i et interview med Femina.

I hele 2022 har familien, der ud over Jonas Vingegaard inkluderer kæresten, Trine Marie Hansen, og parrets datter, Frida, nærmest ikke været hjemme i Glyngøre.

Det er ikke længe siden, at familien vendte hjem fra Japan, og kort efter skulle den danske Tour de France-vinder på træningslejr.

Som så mange gange før, rejste både Trine Marie Hansen og lille Frida med, men der er også en bagside af medaljen ved at skulle leve i en kuffert gang på gang.

»Det har vi også fortrudt lidt. Det har været meget stressende, især for Frida, som ikke kan lide det der med at flytte hele tiden. I virkeligheden ville vi jo faktisk helst være foruden at rejse så meget. For det er jo hårdt,« siger Jonas Vingegaard.

Der er altid et smil på Jonas Vingegaards læber, når han er sammen med sin familie. Men trods stor succes, har det også været et hårdt år for alle tre. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Der er altid et smil på Jonas Vingegaards læber, når han er sammen med sin familie. Men trods stor succes, har det også været et hårdt år for alle tre. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ifølge Vingegaard er det mest ham og datteren, det går ud over.

De kan nemlig bedst lide at være derhjemme, hvorimod kæresten elsker at komme ud og møde nye mennesker, fortæller han.

Jonas Vingegaard er nomineret til B.T. Guld – 'sportens egen pris', hvor 40 af Danmarks bedste atleter stemmer og dermed tildeler prisen – for sin historiske Tour de France-sejr i 2022.

I den forbindelse har B.T. også taget en snak med cykelstjernen. Det kan du læse mere om HER.