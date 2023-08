Jonas Vingegaard er et unikum.

Både i løb og i træningen er den danske stjerne noget helt særligt. Men der er én ting, han ikke må gøre.

Han må ikke ringe til sin træner Tim Heemskerk omkring middagstid.

Det fortæller træneren til B.T. For så får han bange anelser.

»Jeg bliver forskrækket, hvis rytterne ringer omkring middag. Så er jeg nervøs for at tage telefonen, fordi så er der noget galt,« siger han og bryder ud i latter.

Typisk betyder det nemlig, at der er noget, der er, som det ikke skal være.

For på det tidspunkt er rytterne som oftest ude at træne.

»Indimellem ringer ryttere, når de træner, hvis der er noget i vejen. De tager ofte afsted omkring 9.30 eller 10, hvis det er en lang tur, og 10-11-tiden, hvis det er kort,« siger Tim Heemskerk.

»Og så ringer de altså nogle gange i tilfælde af styrt.«

Heldigvis har Jonas Vingegaard haft en problemfri forberedelse til sine løb i 2023.

Fra lørdag skal den dobbelte Tour-vinder dyste om at vinde Vuelta a España, og du kan følge alt det bedste fra løbet på bt.dk.