Der var nok mange cykelfans, der blev noget forbavset over superstjernen Tadej Pogacars valg om at køre Giro d’Italia i 2024.

Herefter begyndte de selvsamme fans at spekulere i, om Pogacars rival, Jonas Vingegaard, også ville stille til start i sæsonens første Grand Tour, der køres fra 4. til 26. maj og dermed slutter knap fem uger før Tour de France.

Jumbo-Visma-sportsdirektør Merijn Zeeman fortæller dog til cykelmediet GCN, at det ikke kommer til at ske.

»Jeg tror, at han (Jonas Vingegaard, red.) sagde i et interview, at han gerne vil køre alle tre Grand Tours på ét år. Jeg er ikke sikker på, at han ved, hvad det er, at han siger, men han vil ikke være at finde i Giroen til næste år,« siger Merijn Zeeman.

Vingegaards familie kommer ikke til at følge ham i det italienske etapeløb, som danskeren ikke stiller op til det. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Vingegaards familie kommer ikke til at følge ham i det italienske etapeløb, som danskeren ikke stiller op til det. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Giro-arrangørerne har dog meldt ud, at de mener, at næste års rute sagtens kan passe ind med, at man kører både Giroen og Touren.

Tilbage i oktober fortalte Giro d'Italias løbsdirektør, Mauro Vegni, at ruten denne gang egner sig til ryttere, der vil køre begge løb.

»Ruten er ikke designet til Tadej Pogacar, vi har bare ændret vores filosofi i forhold til, hvordan vi designer Giro-ruten. Dog giver denne rute Pogacar muligheden for at køre begge løb,« sagde Mauro Vegni dengang.

Det bliver samtidigt Tadej Pogacars første optræden i det tre uger lange italienske etapeløb.