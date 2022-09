Lyt til artiklen

Det er hans første løb siden sit livs triumf, men han er allerede tæt på at lave endnu et stort resultat.

For den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard ligger nemlig nummer to i det samlede klassement i cykelløbet CRO Race, der bliver kørt i Kroatien i denne uge.

Og med de sidste to etaper i weekenden, har den 25-årige danskers arbejdsgiver, Jumbo-Visma, planen klar for at sikre Vingegaard den samlede sejr, når feltet kører over målstregen søndag aften.

Det fortæller Marc Reef, der er sportsdirektør på det hollandske storhold, i en pressemeddelelse.

»Lige nu er Jonathan Milan (løbets førende rytter, red.) manden, der skal slås. Vi vil forsøge at gøre etapen i morgen (lørdag, red.) så krævende som muligt. Sker det, så er alt muligt,« forklarer han, inden han sætter ord på fredagens etape, hvor Jonas Vingegaard kom i mål som nummer 25.

»Lennard Hofstede og Milan Vader gjorde et virkelig godt stykke arbejde i finalen for Jonas, og han kom uskadt i mål takket være sine holdkammerater.«

CRO Race er Jonas Vingegaards første officielle løb siden sommerens eventyr, hvor han vandt Tour de France.

Den danske verdensstjerne vandt torsdag tredje etape af det kroatiske cykelløb.