Alle danske Tour de France-seere vil kunne huske den scene fra sidste år.

Der var kun 4,5 km tilbage af 18. etape til Hautacam, og forrest sad kun Jonas Vingegaard, rivalen Tadej Pogacar og Jumbo-holdkammeraten Wout van Aert. Den belgiske superstjerne med den grønne trøje havde kun én ting at gøre på den høje tinde: Hjælpe Vingegaard. Og sammen knækkede de Pogacar.

I år kan Vingegaard risikere at miste den makker, som han kalder 'den bedste rytter i verden'.

Wout van Aert kan nemlig blive far under dette års Tour de France.

Sidste år kunne de fejre det totale triumftog. Foto: Thomas Samson/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Sidste år kunne de fejre det totale triumftog. Foto: Thomas Samson/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg har ingen intentioner om at gå glip af det,« sagde den 28-årige stjerne i et interview med den belgiske avis Nieuwsblad.

Han og kæresten Sarah De Bie har i forvejen et barn, men nummer to kan altså melde sin ankomst under Tour de France, der starter 1. juli.

De har ikke meldt en terminsdato ud til offentligheden, men nu ved omverden således, at det kan få ham til at trække stikket under Touren.

En sportspsykolog kalder det ifølge mediet 'en rigtig sund udvikling', at Wout van Aert prioriterer, som han gør.

Jumbo-Visma-rytteren vandt den grønne trøje, tre etaper og prisen som de mest angrebsivrige rytter i 2022-udgaven af verdens største cykelløb.