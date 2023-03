Lyt til artiklen

Jonas Vingegaard kan ikke få armene ned.

For mandag blev de to sidste etaper af næste års Tour de France nemlig afsløret under en officiel præsentation i Nice, og ifølge den danske stjerne er det en afslutning, der passer ham perfekt.

»De to etaper kunne nærmest ikke ligge bedre til mig. Den næstsidste har en masse højdemeter og slutter på en lang stigning, og den sidste er en enkeltstart. Det kunne ikke være bedre. Det skulle da lige være, hvis det var i 2500 meters højde,« siger han til B.T. ved mandagens Tour-præsentation.

En hård bjergetape på 132 kilometer og en heftig enkeltstart fra Monaco til Nice på 35 kilometer er på menuen, hvis Jumbo-Visma-stjernen altså stiller til start ved 2024-udgaven af verdens største cykelløb.

Søndag kørte Jonas Vingegaard ligeledes over målstregen i Nice, da han blev nummer to på sidste etape af Paris-Nice. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Søndag kørte Jonas Vingegaard ligeledes over målstregen i Nice, da han blev nummer to på sidste etape af Paris-Nice. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Men indtil videre skal han dog lige igennem et større titelforsvar under dette års Tour de France, inden han overhovedet kan begynde at nærstudere næste års to afsluttende etaper.

»Først og fremmest er fokus på Touren i år, men det er da fedt at se ruten allerede nu og samtidig se, det er noget, der passer mig rigtig godt,« lyder det videre.

Normalt slutter Tour de France i Paris, men OL-maskinen indtager den franske hovedstad i 2024, og derfor kommer rytterne ikke til at spurte på Champs-Élysées.

I stedet bliver det Nice i Sydfrankrig, der bliver vært for Tour-afslutningen.

Det bliver dermed første gang siden 1989, at Tour de France slutter med en enkeltstart.