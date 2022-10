Lyt til artiklen

Vingegaard vinder.

Gadeløb er jo mest for showets skyld, men Jonas Vingegaard gjorde comeback i gult med en sejr i Singapore. Et syn, som det er svært at få nok af.

Umiddelbart var der ikke gode forhold for den bjergglade dansker.

Der var 32 grader, høj sol og endnu højere luftfugtighed. Og ruten var flad som et kreditkort.

Kort før start var der ikke mange tilskuere, for de havde søgt tilflugt bag tribunen, men ud kom de par hundrede, der havde valgt at bruge deres eftermiddag med Vingegaard, Mark Cavendish, Vincenzo Nibali og Chris Froome.

Alejandro Valverde kom ikke til start, og den netop pensionerede superstjerne kunne formentlig nyde lidt skygge ligesom de tilskuere, der var smarte nok til at medbringe en paraply.

64 kilometer skulle rytterne igennem på den lille rute med målstregen lige over for det imponerende Marina Bay Sands Hotel, der i tre dele tårner sig op og kun bindes sammen af en tagterasse med pool allerøverst.

»Nu er der også lidt Tour-feber her,« lød det fra danske Nicoline, der til daglig studerer sammen med landsmanden Maggie i Singapore.

Hun har som lille været i Frankrig med familien for at se den ægte vare, og hun og veninden var klar til at flage for Vingegaard.

De var ikke de eneste danskere, der var dukket op på de brandvarme tribunepladser ved The Float.

»Selvfølgelig skulle vi være her«, fortalte Peter, der også var til Grand Depart i Danmark, men arbejder i Singapore.

Han cykler selv og kan mærke en spirende interesse for de to hjul i Singapore, efter coronapandemien også tog fat i fjernøsten.

»Øen er ikke større end Bornholm, så der er cirka 120 kilometer rundt. Den tager vi så engang om ugen,« fortalte han iklædt dansk landsholdstrøje.

Nu flyver Vingegaard videre til Japan, og så vender han hjem til Glyngøre. Og så gælder det allerede om at få gang i at bygge formen op til næste sæson.

