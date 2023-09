Fra en frygtelig nærdødsoplevelse til et nyt lille liv.

Midt i efterdønningerne fra chokket over et voldsom bilulykke med sin gravide kæreste på passagesædet – og et efterfølgende karrierestop – er der noget at glæde sig over for den nu tidligere cykelstjerne Nathan Van Hooydonck.

Jonas Vingegaards Jumbo-Visma-holdkammerat, som netop har været tvunget til at stoppe sin karriere som bare 27-årig oven på den chokerende ulykke, melder om godt nyt på familiefronten i form af en nyfødt søn.

'Vores lille mirakel, Alessio,' lyder beskeden fra belgieren, som deler nyheden om sin og kæresten Alicias nyfødte søn på Instagram.

Nyheden om Van Hooydoncks ulykke kom frem, mens Jonas Vingegaard og Jumbo-Visma-mandskabet var i aktion i Vuelta a Espana den 12. september.

Her havde Van Hooydonck sin gravide kæreste på passagersædet, da han fik et ildebefindende ved et lyskryds i hjemlandet Belgien.

Det fik ham uforvarende til at træde på speederen, hvorefter hans bil ramte fem andre biler på den anden side af krydset, inden den stoppede.

Efter en periode i kunstigt koma vågnede Van Hooydonck, og han har fået indopereret en pacemaker, hvilket er årsagen til, at han ikke kan være professionel cykelrytter længere. Hans gravide kæreste slap heldigvis for alvorlige skader i ulykken, og nu har hun altså født.

Foto: Daniel Cole/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Daniel Cole/AFP/Ritzau Scanpix

Belgieren har under Tour de France de seneste to år været en vigtig hjælperytter for Jonas Vingegaard, som vandt begge udgaver af verdens største cykelløb.

Den danske cykelstjerne var berørt og dedikerede sin etapesejr til Van Hooydonck samme dag som ulykken skete.