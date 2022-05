Han prøver konstant at nedtone det, men han kan ikke længere løbe fra det.

Den danske cykelrytter Jonas Vingegaard er blevet en verdensstjerne. Uanset om han vil det eller ej.

For efter sidste års sensationelle andenplads i Tour de France, har dansk cykling fået tilført endnu mere stjernestøv, end der var i forvejen.

Det er dog et kendisliv, som den 25-årige Jumbo-Visma-rytter har mere end svært ved at vænne sig til.

Faktisk gider han slet ikke bruge tid på det.

»Jeg kan bare godt lide at være privat, og så tror jeg, der er andre, der kan lide opmærksomheden meget mere end mig. Men det er en del af det, og det må jeg tage med,« siger Jonas Vingegaard til B.T. og tilføjer:

»Jeg har det ikke som sådan dårligt med opmærksomheden, og det er da heller ikke et problem endnu.«

På trods af prædikatet som verdensstjerne, er det ydmyge forhold, som den unge dansker lever under i de trygge omgivelser i Glyngøre.

Og det er der en helt særlig årsag til, fortæller han:

»Jeg bor et godt sted, for her kender vi alle hinanden, og det gjorde vi også før sidste års Tour. Det ville have været ret anderledes i forhold til opmærksomhed, hvis jeg boede i København eller Aarhus. Så det har heldigvis ikke ændret sig så meget.«

Det stille liv i Glyngøre passer både ham og hans kæreste, Trine, rigtig godt. Her skal familien nemlig ikke hele tiden tage stilling til den enorme opmærksomhed fra omverdenen.

Noget, den danske stjerne oplevede på egen krop efter sensationen sidste sommer.

Rosa Kildahl, der er kendt fra 'Den store bagedyst' på DR, er Jonas Vingegaards svigermor. Foto: Janus Nielsen Vis mere Rosa Kildahl, der er kendt fra 'Den store bagedyst' på DR, er Jonas Vingegaards svigermor. Foto: Janus Nielsen

»Hvis det bliver for meget, så trækker jeg mig. Eksempelvis efter Touren sidste år. Der blev det ret meget, og jeg plejer ellers at være god til at sige fra inden da,« fortæller Jonas Vingegaard.

Derfor er det da også tydeligt – som samtalen med den unge Tour-stjerne skrider frem – at kendisprædikatet gør danskeren en smule utilpas.

Heldigvis får han hjælp. Han har hentet inspiration til at leve med titlen hos sin kendte svigermor, Rosa Kildahl, som er kendt fra DR-programmet 'Den store bagedyst'.

»Hun hviler meget i det, og der er en stor inspiration at hente dér. Hun er fuldstændig ligeglad med, hvad andre tænker om hende, og det kan jeg helt klart bruge til noget,« siger Jonas Vingegaard og fortsætter:

»På en måde lever hun jo af at være i medierne, og for mig er det måske mere en del af det. Men det er da sjovt at snakke med hende om, og jeg tror da stadig, hun er mere kendt i Danmark, end jeg er.«

Cykelstjernen fortæller slutteligt, at han på trods af kendisstatussen dog ikke kommer til at følge i svigermorens tv-fodspor:

»Vi har sagt nej til flere tv-programmer, for vi kan godt lide at være private. Det er tit min kæreste, de plejer at skrive til for at spørge, og så afviser hun dem som regel uden at spørge mig.«

Jonas Vingegaard har i mange år kæmpet med både opmærksomheden og det pres, der følger med som et stortalent.

Det kan du læse meget mere om i et stort interview lige HER.