Vingegaard er splittet.

På den ene side er Danmarks største cykelstjerne godt klar over, hvordan sporten skal tage sit næste skridt og blive endnu større på verdensplan, men samtidig har vestjyden også en privat side - både når han er hjemme, men også når han er sammen med holdet og kan have fortrolige samtaler med de andre fra Jumbo-Visma.

Sidste del blev udfordret under sidste års Tour, hvor Vingegaard blev set med en lille dims siddende bag på hovedet.

Det var nemlig Netflix, der ville lytte med på snakken i kulissen, og samtidig havde streaminggiganten 60 kamerafolk til at følge stjernerne under vrdens største cykelløb.

Jumbo-Visma-holdet har flere gange gået rundt med en anordning til en mikrofon i kasketten på grund af den kommende Netflix-dokumentar.

Jonas Vingegaard er delt i to, når talen falder på kigget i kulisserne.

»Jeg tror, det er godt for sporten, men det med at have et kamera på sig hele tiden... Det, ved jeg ikke om, er så fedt. Det er selvfølgelig heller ikke hele tiden, men i mange samtaler er der et kamera. For mig ville det være federe, hvis der ikke var et, men nu er det sådan.«

Det er nu ikke, fordi han laver om på sig selv trods Netflix' tilstedeværelse, forsikrer han.

»Jeg synes ikke rigtig, vi siger noget, som ikke måtte komme i tv, så på den måde er det ikke anderledes.«

Når det så er sagt, så glæder han sig til at se det færdige produkt - og det giver jo også ekstra god mening, når det endte i triumf.

»Det må jeg sige - det glæder jeg mig til at se resultatet af. Jeg håber på, at det kan blive en god serie og noget, der kan promovere sporten endnu mere.«

Vingegaard er også ude for at promovere Tour de France i sæsonens efterår, hvor gadeløb i Singapore og Japan er hans sidste opgaver i 2022.

