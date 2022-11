Lyt til artiklen

Maldiverne, Singapore, Japan - og så Glyngøre.

Det har været Jonas Vingegaards rejseplan de sidste uger, og det havde været meget tomt, hvis han ikke kunne bruge tiden væk fra cyklen sammen med sine piger, kæresten Trine og datteren Frida.

»Det er meget vigtigt for mig at have dem med rundt - det betyder alt for mig, at de kan rejse med rundt og støtte mig,« lød det fra Vingegaard til B.T. i Singapore, mens hans ben blev krammet af datteren på to år.

Den lille pige var tydeligvis på vej i poolen sammen med sin mor, mens Vingegaard skulle stille op til interviews og dernæst ud i byen for at promovere Tour de France, der gerne ville gøre sig lækre i Asien.

Forløsning efter den sidste enkeltstart i Touren.

Vingegaard er en af de få, der også har familien helt tæt på, når de største løb skal køres - det så man tydeligvis under hans Tour-triumf i sommer. Han ser selv fænomenet som et lille opbrud i cykelverdenen.

»Jeg er bare et stort familiemenneske, og jeg kan bare bedre lide at være sammen med min familie. Det er jo anderledes fra, hvad andre vælger at gøre, og måske anderledes fra hvordan det har været i datidens cykling. Cyklingen har forandret sig på det punkt. Familien er måske lidt vigtigere nu, end den var førhen.«

Kunne du forestille dig, at Trine skulle have to børn med rundt, når du kører cykelløb?

»Nu skal vi jo lige have barn nummer to først, men der er ikke noget planlagt endnu.«

Vingegaard kørte søndag morgen dansk tid gadeløb i Saitama i Japan, men derefter går turen hjem til Danmark, før han skal på træningslejr i december.

