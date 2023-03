Lyt til artiklen

»Go, go, go!«

Orden til Jonas Vingegaard var krystalklar, da Tadej Pogacar styrtede på en nedkørsel på Hautacam-etapen ved sidste års Tour de France.

Den kom fra Jumbo-Vismas sportsdirektør Merijn Zeeman over radioen.

»Go, Jonas, go.«

»Go, go, Pogacar er tilbage på cyklen,« lød det bagefter, fremgår det af Amazon Primes nye dokumentar 'All In'.

De seks dele kan ikke ses i Danmark, men B.T. har haft mulighed for det.

Vingegaard kørte dog ikke fra den styrtede rival, men ventede derimod og gav ham hånden i en af cyklingens mest ikoniske scener, når det kommer til sportsånd.

Senere på etapen koblede Vingegaard sig på forbastionen Wout van Aert, der kørte Pogacar agterud og afleverede den senere Tour-vinder til sikker sejr på bjergets top.

Efter etapen var Zeeman meget emotionel i bilen – og han gav Vingegaard ret i, at han traf en god beslutning.

»Han prøvede at sætte mig på nedkørslen,« lød det fra Vingegaard.

»Han kørte virkelig stærkt, og der var grus på vejen. Han løb en stor risiko. Virkelig stor.«

»Du besluttede dig med det samme for at vente?,« lød det fra Zeeman.

»Ja,« siger danskeren.

»Det var godt. God sportsånd,« erkender sportsdirektøren.

»Ja.«

»Jeg ville blive glad, hvis han ville vente.«

Vingegaard og Pogacar krydser lige nu klinger i Paris-Nice, som slutter søndag.