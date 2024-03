Tadej Pogacar vil prøve at vinde både Giro d'Italia og Tour de France, og det vækker Vingegaards nysgerrighed.

Tadej Pogacar skal i år køre både Giro d'Italia og Tour de France, og det er et projekt, som hans danske rival Jonas Vingegaard kommer til at følge nøje.

Selv tør den dobbelte Tour de France-vinder nemlig ikke foreløbig at satse alt på årets første grand tour, da det kan koste ham kræfter til rundturen i Frankrig.

- Det er svært at sige, om kombinationen er mulig, siger Jonas Vingegaard til hollandske Wielerflits og spekulerer over Tadej Pogacars sats.

- Hvor god han kan være i Tour de France, afhænger af, hvordan han kommer ud af Giro d'Italia. Der er mange ting, der kan påvirke det.

- Før jeg vil prøve den kombination, vil jeg finde ud af, om det er muligt at opnå samme niveau i Vuelta a España efter Tour de France. Måske finder jeg ud af det, hvis vi laver den kombination igen i år, siger han.

Sidste år kørte Jonas Vingegaard først Tour de France og siden Vuelta a España, men i den spanske grand tour følte han sig ikke på toppen - blandt andet på grund af sygdom.

Ikke desto mindre var han tæt på at vinde samlet og kunne nok også godt have gjort det, hvis ikke han og Primoz Roglic havde ladet deres løjtnant Sepp Kuss vinde.

Men omstændighederne var ikke optimale, og Vingegaard skal bevise over for sig selv, at han kan klare to grand tours på topniveau, før han kaster sig ud i at bruge kræfter på et tre ugers etapeløb før Tour de France.

Derfor er han spændt på Tadej Pogacars projekt.

- Vi må vente og se, hvordan Tadej klarer den, siger Jonas Vingegaard.

Trods sygdom sluttede danskeren som nummer to i Vuelta a España. Først efter Tour de France afgøres det, om han skal køre den spanske grand tour igen i år.

/ritzau/