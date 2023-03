Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De danske cykelfans har efterhånden fået eftermiddagskaffen galt i halsen flere gange de seneste dage.

For efter sidste sommers rød-hvide Tour de France-eventyr, hvor Jonas Vingegaard satte samtlige konkurrenter til vægs og nærmest gjorde, hvad der passede ham på de franske landeveje, er danskeren – og Danmark – blevet ramt af et mindre wakeupcall under Paris-Nice.

Den danske cykelstjerne har nemlig vist, at han på ingen måde er urørlig i duellen med rivalen Tadej Pogacar. Tværtimod.

Alligevel fnyser Vingegaard af spørgsmålet om, hvorvidt hans tro på egne evner har lidt et knæk den seneste uge, hvor han er blevet sat på plads af den slovenske superstjerne adskillige gange.

Jonas Vingegaard kæmpede for at følge med Tadej Pogacar og David Gaudu på lørdagens etape. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Jonas Vingegaard kæmpede for at følge med Tadej Pogacar og David Gaudu på lørdagens etape. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Jeg tvivler ikke på mig selv, nej. Og det her (Paris-Nice, red.) er ikke ovre endnu. Det ser svært ud, men jeg kæmper videre,« lød det fra danskeren efter lørdagens etape af det franske cykelløb.

Her kunne han – endnu en gang – se Tadej Pogacar og franske David Gaudu trille først over målstregen, mens han kom i mål nogle sekunder efter.

»Jeg kunne ikke følge med deres accelerationer, så jeg fandt mit eget tempo, og heldigvis formåede jeg at komme tilbage flere gange. Det er ikke Tour de France endnu,« lød det fra Jumbo-Visma-rytteren, inden han afsluttede:

»Men jeg lærte, at jeg stadig har meget at gøre, inden Touren begynder.«

Jonas Vingegaard sluttede treer på lørdagens etape. Det betyder, at danskeren indtager tredjepladsen i løbet – 58 sekunder efter Tadej Pogacar på førstepladsen.

Søndag køres sidste etape af Paris-Nice, og du kan følge den live her på bt.dk.