Jonas Vingegaard var dybt, dybt berørt, da han kørte i mål efter torsdagens etape af Dauphiné.

På trods af sejren lod danskeren tårerne trille, da han blev bekendt med den frygtelige tragedie, der udspillede sig sammen morgen i nabobyen Annecy.

Det var der en helt særlig grund til. For hændelsen, hvor fire små børn og to voksne blev stukket ned på en legeplads, kom tæt på.

Uhyggeligt tæt på.

Store smil prydede Vingegaard-familiens ansigter under hele Tour de France i fjor. I disse dage er de dog rystet over tragedien i Annecy, hvor Trine og Frida befandt sig. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

For mens knivangrebet stod på, var Jonas Vingegaards kone Trine Marie Hansen og parrets datter Frida netop i Annecy.

Mareridtet udspillede sig endda på et sted, hvor de ofte har deres gang.

Det fortæller hun til B.T.

»Det er dybt rystende, da vi lige nu opholder os i Annecy og jævnligt kommer på den legeplads,« skriver hun i en besked.

»Tilfældigvis vælger vi ikke at tage derned i går. Vi tænker ufattelig meget på de berørte børn og familier.«

Heldigvis er den lille familie i god behold.

Men oplysningen om, at Trine og Frida opholder sig i Annecy, forklarer formentlig, hvorfor den danske cykelstjerne var så berørt efter sin sejr.

»På en dag som i dag, hvor der er sket det, der er sket i Annecy, så betyder cykling ikke rigtig noget,« sagde Jonas Vingegaard i vinderinterviewet torsdag – få øjeblikke efter at have haft Trine i røret, som fortalte ham om den brutale hændelse.

»Der er en, der er gået efter små børn – det gør det lidt anderledes. Annecy er et sted, jeg kommer af og til.«

»Det sætter det i perspektiv, at cykling bare er lige meget. Sådan en dag som i dag kan det være lige meget, om man vinder eller taber. Alle taber.«