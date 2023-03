Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lørdag mindede desværre om onsdagens etape for Jonas Vingegaard.

Igen viste rivalen Tadej Pogacar, at han er danskeren totalt overlegen, da han snuppede etapesejren og udbyggede sin samlede føring ved Paris-Nice.

»Jeg synes ikke, at jeg havde de allerbedste ben i dag. Hver gang de angreb måtte jeg køre mit eget tempo og komme tilbage hver gang,« siger Jonas Vingegaard om dagen, hvor han sled for ikke at hænge på tomandstoget bestående af David Gaudu og Tadej Pogacar.

Jumbo-stjernen endte med at kapitulere i spurten og måtte tage til takke med en tredjeplads.

Tadej Pogacar triumferede igen. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Tadej Pogacar triumferede igen. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Men faktisk forsøgte han at angribe kort før mål. Kræfterne var der bare ikke.

»Jeg havde håbet på, at det var bedre, men selv for en dårlig dag synes jeg, det var meget godt,« sagde han efter etapen.

Tour de France-vinderen kom til Paris-Nice med ambitioner om at vinde løbet, men det ser mere end svært ud efter lørdagens tidstab.

»Jeg er på rette vej, men jeg er der ikke endnu. Formen mangler stadig lidt. Der er noget arbejde at gøre op mod Tour de France,« siger Jonas Vingegaard og sender store roser til rivalen.

»Han er lidt træls at køre mod, fordi han er så god. Spøg til side, så er han en virkelig dygtig cykelrytter. Jeg har kæmpe respekt for ham, han er virkelig god, og han fortjener de to sejre, han har fået indtil videre.«

Søndag køres løbets ottende og sidste etape. Skal Jonas Vingegaard gøre sig forhåbninger om en samlet sejr, skal han lukke hullet på 58 sekunder op til Tadej Pogacar.

Du kan læse B.T.s dom fra etapen her.