Han havde brug for en pause. Og den startede hjemme i Glyngøre.

Sådan lød det på et pressemøde inden CRO Race fra Jonas Vingegaard om de to måneder der er gået, siden han vandt Tour de France.

»Jeg har slappet af. Jeg tog en måned fri og nød livet. Jeg har trænet i Spanien den sidste måned for at forberede mig på sidste del af sæsonen,« sagde den danske cykelstjerne, der ikke var med ved det netop afsluttede VM.

»Mit hovedmål nu er Lombardiet Rundt, og CRO Race bliver en fantastisk forberedelse til netop det. Løbet er godt, fordi der er mange stigninger, selvom ingen etaper slutter med et stort bjerg,« lød det fra danskeren.

Løbet i Kroatien er samtidig også det første officielle efter Touren, og Jonas Vingegaard forklarede på pressemødet, at han havde brug for lidt fri.

En anderledes løsning i forhold til sidste år, hvor danskeren kørte løb kort tid efter Tour de France.

Og danskeren fortalte, at han har nydt at holde fri med både familie og venner i kølvandet på den hektiske periode, der også har gjort, at opmærksomheden selvsagt er vokset.

»Der er flere, der genkender mig på gaden, men generelt er der ikke noget, der har ændret sig. Jeg er stadig samme Jonas som før, der har samme liv derhjemme. Der er ikke meget, der har ændret sig for mig personligt, men der er selvfølgelig flere, der kan genkende mig,« lød det fra den danske Jumbo-Visma-stjerne.