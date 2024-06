Jonas Vingegaards vanvidsenkeltstart under Tour de France sidste år fik dopingspørgsmålet til igen at spøge i cykelsporten.

Mens debatten kørte på sit allerhøjeste, lagde Vingegaards chef en plan for at afspore debatten. Richard Plugge gav et interview om, at rytterne fra det franske Tour-hold FDJ drak fadøl – eller 'gift' som han kaldte det – på deres hviledage til franske L'Equipe.

Planen virkede, men FDJ-holdchefen tog anklagerne personligt. Og derfra ruller dramaet for åben skærm i Netflix anden sæson af Tour de France-dokumentaren 'Med i feltet'.

»Det er ynkeligt, ynkeligt, meget ringe. Jeres integritet og ærlighed skal ikke betvivles. I morgen når jeres ben gør ondt, knokler I videre, når I tænker på de røvhuller,« siger Marc Madiot til sine ryttere om aftenen efter beskyldningerne i dokumentaren.

Inden holddirektøren demonstrativt vælger at drikke en fadøl til aftensmad med kamera på aftenen efter.

Men han sender også en trussel i retning af Vingegaards chef, Richard Plugge, der tørt konstaterer, at 'planen virkede' og FDJ-direktøren tog anklagen for personligt.

Vingegaard svarede dog selv på de hårde anklager i dokumentaren, hvor han afviser blankt, samt at spekulationerne kun skyldes fortidens blamager.

Læs hans svar her.

