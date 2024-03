Man skal stoppe, mens legen er god.

Derfor har Jonas Vingegaards chef, Richard Plugge, valgt at sige stop.

Efter tre år som præsident for AIGCP (Association Internationale des Groupes Cyclistes Professionels), der repræsenterer de professionelle cykelhold, har han valgt at trække sig fra posten.

Det skriver han i et opslag på X.

Richard Plugge og Jonas Vingegaard fejrer danskerens første Tour de France-sejr i 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Richard Plugge og Jonas Vingegaard fejrer danskerens første Tour de France-sejr i 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Dermed er det slut med at dobbeltjobbe for Richard Plugge, der også er manager for Team Visma – Lease a Bike, og dermed er Jonas Vingegaards chef.

Før de tre år som præsident var han også vicepræsident for organisationen i en årrække.

»Jeg føler, det er tid til at give stafetten videre. Derfor stiller jeg ikke op til genvalg,« skriver han.

»I den kommende periode vil jeg fokusere på at videreudvikle vores organisation på Team Visma – Lease a Bike.«