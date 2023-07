Han havde svært ved at undertrykke et tak-for-sidst-smil.

For et par dage siden blev Jumbo Vismas sportsdirektør, Merijn Zeeman bombarderet med kritiske spørgsmål, efter at der var blevet sået tvivl om harmonien på danskerholdet.

Jonas Vingegaard blev beskyldt for ikke at hjælpe sin frustrerede hjælperytter Wout van Aert - der sidste år leverede en uundværlig indsats i danskerens Tour-triumf frem til etapesejr på årets anden etape.

Den debat må nu forstumme - mener Merijn Zeeman - efter, at Wout van Aert onsdag spillede en stor rolle, da Vingegaard knækkede Tadej Pogacar på Tourens første bjergetape.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»I dag var det ret tydeligt, hvordan holdånden på Jumbo-Visma er,« slog den den hollandske Jumbo-boss fast foran holdbussen.

»Wout kan ikke vinde sådan en etape, men han gav alt for at ligge ude i udbruddet, og dermed tvang han UAE til at arbejde hårdt,« lød det fra Merijn Zeeman, der ikke kunne skjule, at han godtede sig over at kunne sætte kritikerne på plads.

»Det her var svaret på alt det, folk har antydet. Og det var et klart svar på spørgsmålet, hvordan holdånden er.«

Jonas Vingegaard fik onsdag distanceret Tadej Pogacar med et minut og fire sekunder. Og danskeren er nu på andenpladsen - 47 sekunder efter